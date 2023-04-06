Гроші з-за кордону: як отримати переказ Western Union

Тисячі українців вирушили за кордон у пошуках безпеки. За рік життя поза домом багато хто вже встиг працевлаштуватися й допомагати грошима рідним вдома, а є й протилежна ситуація, коли допомога надходить з України.

Та далеко не всі банки підходять для таких міжнародних транзакцій. Тож на допомогу приходить сервіс для міжнародних грошових переказів Western Union.

Компанія надає свої послуги клієнтам у більш ніж 200 країнах світу та дає можливість переказу грошей з більш ніж 130 валют.

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Клієнти можуть відправляти й отримувати гроші в будь-якій валюті, яка є зручною та доступною у відділенні чи місцевому пункті отримання Western Union.

Якщо не знаєш, як саме ти можеш отримати грошовий переказ Western Union швидко та безболісно, читай наш матеріал.

Методи переказу грошей Western Union

Якщо ти хочеш здійснити переказ грошей через Вестерн Юніон, то є три доступні варіанти, як це зробити. У сервісі доступні:

Готівковий переказ — клієнт переказує гроші у найближчому відділенні Western Union, а гроші можна отримати в іншому відділенні компанії в будь-якій країні світу.

Онлайн переказ — коли клієнти переказують гроші через сайт або мобільний додаток Western Union на віртуальний рахунок отримувача.

Банківський переказ — коли клієнти переказують гроші безпосередньо на банківський рахунок отримувача.

Переказані грошові кошти будуть доступні одержувачу миттєво. А про те, отримала людина переказані гроші чи ні, ти можеш дізнатися на сайті чи в додатку за допомогою функції Відстежити грошовий переказ.

Як отримати гроші Western Union з відділення

Якщо тобі прийшов переказ і тобі кортить швидко його отримати, дотримуйся покрокової інструкції:

Знайди найближче відділення Western Union у своєму місті. Повідом агентові реквізити платежу, включно з ім’ям відправника, назвою країни та сумою грошового переказу. Надай свій дійсний документ, який посвідчує особу: паспорт та контрольний номер переказу (MTCN). Цей номер можна дізнатися у відправника. Отримай гроші: агент виплатить їх одразу та надасть копію квитанції.

Всі збори та комісії сплачує відправник, тож отримання грошей є безоплатним. Виняток, якщо ти обираєш отримати гроші в іншій валюті або переказ на пристрій чи рахунок, які не є часткою операції відправника.

Як отримати гроші з Western Union через додаток

Та сучасний світ перейшов на наступний рівень. Можна отримати переказ грошей через додаток Western Union.

Для цього слід спочатку завантажити додаток на свій мобільний пристрій і створити обліковий запис. Далі отримати переказані кошти тобі допоможуть такі дії:

Увійди в додаток Western Union за допомогою свого логіну та пароля.

Вибери опцію Отримати гроші на головному екрані.

Введи інформацію про переказ: ім’я відправника, країну, звідки було зроблено переказ, та номер ідентифікації переказу (MTCN). Нагадаємо, що його можна дізнатися у відправника.

Підтвердь інформацію та натисни кнопку Отримати.

Після того, як Western Union перевірить запит, гроші будуть доступні для отримання.

Був схвалений переказ чи ні, покаже онлайн-квитанція. Якщо для завершення онлайн-переказу необхідно більше інформації, з клієнтом зв’яжеться компанія Western Union.

Якщо переказ завершено, клієнт отримає електронний лист з контрольним номером грошового переказу (MTCN)2.

Зайди у будь-яке відділення Western Union або пункт отримання, вказаний в додатку, пред’яви документи, що підтверджують особу, номер ідентифікації переказу, та отримай гроші.

Важливо зазначити, що процедура отримання переказу може відрізнятися в залежності від країни та відділення Western Union.

Як отримати гроші Вестерн Юніон одразу на карту?

Не завжди необхідно ходити до відділення Western Union, щоб отримати переказ. Залежно від країни та способу відправлення, існують різні способи отримання переказу на карту:

Через банківський рахунок. Якщо маєш банківський рахунок, можеш вказати його реквізити під час здійснення переказу. Після цього, коли гроші будуть доступні, автоматично перераховуватимуться туди.

Через електронний гаманець. Якщо у тебе є електронний гаманець, можна вказати його реквізити під час здійснення переказу. Коли гроші будуть доступні, вони будуть автоматично перераховані туди.

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