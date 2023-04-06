Гроші з-за кордону: як отримати переказ Western Union

Тисячі українців вирушили за кордон у пошуках безпеки. За рік життя поза домом багато хто вже встиг працевлаштуватися й допомагати грошима рідним вдома, а є й протилежна ситуація, коли допомога надходить з України.
Та далеко не всі банки підходять для таких міжнародних транзакцій. Тож на допомогу приходить сервіс для міжнародних грошових переказів Western Union.
Компанія надає свої послуги клієнтам у більш ніж 200 країнах світу та дає можливість переказу грошей з більш ніж 130 валют.
Клієнти можуть відправляти й отримувати гроші в будь-якій валюті, яка є зручною та доступною у відділенні чи місцевому пункті отримання Western Union.
Якщо не знаєш, як саме ти можеш отримати грошовий переказ Western Union швидко та безболісно, читай наш матеріал.
Якщо ти хочеш здійснити переказ грошей через Вестерн Юніон, то є три доступні варіанти, як це зробити. У сервісі доступні:
Переказані грошові кошти будуть доступні одержувачу миттєво. А про те, отримала людина переказані гроші чи ні, ти можеш дізнатися на сайті чи в додатку за допомогою функції Відстежити грошовий переказ.
Якщо тобі прийшов переказ і тобі кортить швидко його отримати, дотримуйся покрокової інструкції:
Всі збори та комісії сплачує відправник, тож отримання грошей є безоплатним. Виняток, якщо ти обираєш отримати гроші в іншій валюті або переказ на пристрій чи рахунок, які не є часткою операції відправника.
Та сучасний світ перейшов на наступний рівень. Можна отримати переказ грошей через додаток Western Union.
Для цього слід спочатку завантажити додаток на свій мобільний пристрій і створити обліковий запис. Далі отримати переказані кошти тобі допоможуть такі дії:
Був схвалений переказ чи ні, покаже онлайн-квитанція. Якщо для завершення онлайн-переказу необхідно більше інформації, з клієнтом зв’яжеться компанія Western Union.
Якщо переказ завершено, клієнт отримає електронний лист з контрольним номером грошового переказу (MTCN)2.
Якщо переказ завершено, клієнт отримає електронний лист з контрольним номером грошового переказу (MTCN)2.
Важливо зазначити, що процедура отримання переказу може відрізнятися в залежності від країни та відділення Western Union.
Не завжди необхідно ходити до відділення Western Union, щоб отримати переказ. Залежно від країни та способу відправлення, існують різні способи отримання переказу на карту:
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