Ближче до ЄС: Верховна Рада ухвалила законопроект про єдину зону роумінгу з країнами Євросоюзу

Єдина зона роумінгу з ЄС — нова можливість, на яку тепер зможуть розраховувати українці після ухвалення відповідного законопроекту 10265 у другому читанні Верховною Радою 22 травня.

Крім того, про можливість приєднати Україну до спільної з 27 країнами ЄС зони роумінгу заявляла раніше також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ми дамо змогу Україні максимально використати її потенціал.

Єдина зона роумінгу з ЄС — що відомо

Зараз за кордоном для українців діє тимчасовий безкоштовний роумінг, який запровадили мобільні оператори після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Проте відповідно до законопроекту наші громадяни у країнах ЄС зможуть користуватись національними тарифами мобільного звʼязку без додаткової сплати за послуги протягом чотирьох місяців.

Такі самі права зможуть мати й громадяни країн Євросоюзу, коли будуть перебувати на території України.

Крім того, згідно із законопроектом Україна матиме перейти до норм європейського законодавства з питань роумінгу, що необхідно для створення єдиної роумінгової зони.

Після ухвалення законопроекту про єдину зону роумінгу з ЄС у Верховній Раді, його має підписати спікер парламенту та президент України.

Водночас деякі країни ЄС повторно надають статус тимчасового захисту українцям. Читай, які держави надають прихисток українцям.

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