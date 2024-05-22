Ближче до ЄС: Верховна Рада ухвалила законопроект про єдину зону роумінгу з країнами Євросоюзу

Єдина зона роумінгу з ЄС — нова можливість, на яку тепер зможуть розраховувати українці після ухвалення відповідного законопроекту 10265 у другому читанні Верховною Радою 22 травня.
Крім того, про можливість приєднати Україну до спільної з 27 країнами ЄС зони роумінгу заявляла раніше також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Ми дамо змогу Україні максимально використати її потенціал.
Ми дамо змогу Україні максимально використати її потенціал.
Зараз за кордоном для українців діє тимчасовий безкоштовний роумінг, який запровадили мобільні оператори після початку повномасштабної війни у 2022 році.
Проте відповідно до законопроекту наші громадяни у країнах ЄС зможуть користуватись національними тарифами мобільного звʼязку без додаткової сплати за послуги протягом чотирьох місяців.
Такі самі права зможуть мати й громадяни країн Євросоюзу, коли будуть перебувати на території України.
Крім того, згідно із законопроектом Україна матиме перейти до норм європейського законодавства з питань роумінгу, що необхідно для створення єдиної роумінгової зони.
Після ухвалення законопроекту про єдину зону роумінгу з ЄС у Верховній Раді, його має підписати спікер парламенту та президент України.
Водночас деякі країни ЄС повторно надають статус тимчасового захисту українцям. Читай, які держави надають прихисток українцям.
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