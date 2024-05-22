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Ближче до ЄС: Верховна Рада ухвалила законопроект про єдину зону роумінгу з країнами Євросоюзу

Даніела Долотова, журналістка сайту 22 Травня 2024, 17:30
єдина зона роумінгу з ЄС
Фото: Pexels

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Ближче до ЄС: Верховна Рада ухвалила законопроект про єдину зону роумінгу з країнами Євросоюзу
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