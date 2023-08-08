Швидкий інтернет у селах, збереження нацроумінгу та спід-тести — що відомо про законопроект № 9463

У парламенті зареєстрували новий законопроект № 9463, який має зберегти назавжди доступ до національного роумінгу, дозволити перевірки якості зв’язку та впровадити швидкий інтернет на всій території країни.

Про цей законопроект повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він розповів детальніше про кожен пункт.

Законопроект № 9463: як зміни покращать зв’язок

Насамперед зазначив Федоров, цей законопроект дасть змогу людям користуватися 4G в селах завдяки нацроумінгу. Його хочуть зберегти назавжди.

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Збереження нацроумінгу

— Сьогодні понад 5000 населених пунктів мають покриття лише від одного з трьох мобільних операторів.

Через це люди, що відвідують чи проїжджають такі села, можуть повністю втрачати зв’язок. Законопроект допоможе українцям бути постійно онлайн, — акцентував міністр.

Швидкий інтернет у будь-якому куточку країни

За словами Федорова, зараз держава не має права моніторити швидкість інтернету і впливати на його покращення. Законопроект офіційно визначить одним із показників якості швидкість мобільного інтернету. Це дозволить забезпечити по всій території України швидкий інтернет, що даватиме можливість виходити на відеозв’язок, обмінюватися файлами чи постити дописи у соцмережі.

Спід-тести

Законопроект № 9463 дасть змогу людям робити спід-тести й повідомляти про території, де є проблеми зі зв’язком. Результати з низькою якістю будуть законною підставою, щоб перевірити на локаціях зв’язок і стимулювати операторів покращити його.

Федоров висловив очікування, що депутати підтримають цей законопроект.

Зараз в Україні є місця, де може зникати зв’язок та інтернет. Раніше ми розповідали про способи, як посилити зв’язок.

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