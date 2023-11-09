Законопроект №9111: чи полегшить він доставку гуманітарної допомоги в Україну

За останні роки Україна отримала багато гуманітарної допомоги та продовжує її отримувати. Волонтери збирають допомогу як для військових, так і цивільних.

8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект №9111 про гуманітарну допомогу.

Ми розповімо, що передбачає законопроект та що зміниться у сфері гуманітарної допомоги.

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Законопроект №9111: що відомо

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що ключовим нововведенням документа є законодавчо закріплене спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Також закон розширює перелік тих, хто отримує гуманітарну допомогу. Адже раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності. Тепер до переліку додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні.

Крім цього, отримувати гуманітарну допомогу можуть неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, надавачі соціальних послуг.

Що зміниться із законом №9111:

запроваджується електронна система обліку гуманітарної допомоги (в ідповідна платформа вже розроблена та тестується з 1 листопада);

придбані благодійними організаціями за кордоном товари, які при ввезені в Україну задекларовані як гуманітарна допомога, можуть бути визнані гуманітаркою. Ключова умова — їх безоплатна передача набувачам протягом 90 днів з дати перетину митного кордону;

унормовано порядок зміни отримувача та набувача гуманітарної допомоги, перерозподілу та повернення донору гуманітарної допомоги;

передбачено можливість передавати транспортні засоби військовим як фізичним особам (набувачам) як гуманітарну допомогу;

до запровадження в дію електронної системи обліку гуманітарної допомоги норму щодо подання щомісячних звітів призупинено.

Багато волонтерів працюють без перерви, але при великому виснаженні може настати вигорання. Раніше ми розповідали, як волонтерам не вигорати емоційно.

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