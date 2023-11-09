Законопроект №9111: чи полегшить він доставку гуманітарної допомоги в Україну

За останні роки Україна отримала багато гуманітарної допомоги та продовжує її отримувати. Волонтери збирають допомогу як для військових, так і цивільних.
8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект №9111 про гуманітарну допомогу.
Ми розповімо, що передбачає законопроект та що зміниться у сфері гуманітарної допомоги.
У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що ключовим нововведенням документа є законодавчо закріплене спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.
Також закон розширює перелік тих, хто отримує гуманітарну допомогу. Адже раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності. Тепер до переліку додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні.
Крім цього, отримувати гуманітарну допомогу можуть неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, надавачі соціальних послуг.
Що зміниться із законом №9111:
Багато волонтерів працюють без перерви, але при великому виснаженні може настати вигорання. Раніше ми розповідали, як волонтерам не вигорати емоційно.
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