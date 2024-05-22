Верховна Рада ухвалила закон про реформу автострахування — деталі

21 травня Верховна Рада України ухвалила законопроект №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Загалом його підтримали 294 депутати. Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

За словами Железняка, цей законопроект робить автоцивілку дієвою.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначив, що чинний Закон України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів був прийнятий майже 20 років тому і потребує оновлення.

Законопроект №8300: що відомо

Новий законопроект передбачає:

поступове підвищення страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, що встановлені у країнах Європейського Союзу;

запровадження швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів у термін до 90 днів до введення в дію закону;

пряме врегулювання у випадках ДТП, де шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілим звертатися за виплатами до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширення застосування європротоколу;

розрахунок розміру виплат без урахування зносу та здійснення виплат у сумі, необхідній для відновлення транспортного засобу.

Данило Гетьманцев пояснив, що наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду життю та здоров’ю становить 320 000 гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості постраждалих, а за шкоду майну потерпілих — 160 000 гривень на одного потерпілого, але не більше 800 000 гривень на одну страхову подію.

Протягом двох років після набуття чинності Законом пропонується поступово збільшити ці суми: за шкоду життю та здоров’ю — до 1 мільйону гривень на одного потерпілого та до 20 мільйонів гривень на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих.

За шкоду майну потерпілих — до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих.

Також Железняк наголосив: домовились, що низка важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство найближчим часом від Комітету.

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