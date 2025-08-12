Зеленський обіцяє спростити виїзд за кордон чоловікам — але не всім

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення правил перетину державного кордону для молодих громадян.

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу Ми—Україна.

Президент запропонував підвищити віковий поріг, з якого діють обмеження на виїзд, з 18 до 22 років.

— Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, — зазначив Зеленський.

За його словами, таке рішення має дві важливі цілі: надати більше свободи та впевненості українським сім’ям, а також сприяти збереженню зв’язків молоді з Україною та її реалізації всередині країни.

Нагадаємо, що військовозобов’язані чоловіки можуть залишати країну лише за певними винятками — за станом здоров’я, через сімейні обставини або якщо вони мають офіційний дозвіл.

