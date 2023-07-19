Звільнення військових у запас після висновку ВЛК тепер можливе: Зеленський підписав законопроект №8169

Проходження військово-лікарських комісій та наслідки їх рішення часто викликають у військовослужбовців чимало питань. Особливо після визнання захисника чи захисниці непридатними для служби.

Тому було створено законопроект №8169 щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби.

Верховна Рада ухвалила його наприкінці березня і вже 18 липня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний документ.

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Тож відтепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану були визнані ВЛК непридатними для служби за станом здоров’я, зможуть звільнятись у запас. Однак мають пройти повторний огляд за півроку-рік.

Також важливо зазначити, що військових будуть відправляти у відставку, якщо вони досягли граничного віку перебування у запасі.

Водночас документ передбачає, що військові, яких було прийнято на військову службу за контрактом, мають проходити випробувальний термін. Це стосуватиметься лише тих, хто вступив у лави захисників вперше.

Також президент України підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Читай детальніше про законопроект №8009.

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