Звільнення військових у запас після висновку ВЛК тепер можливе: Зеленський підписав законопроект №8169

Проходження військово-лікарських комісій та наслідки їх рішення часто викликають у військовослужбовців чимало питань. Особливо після визнання захисника чи захисниці непридатними для служби.
Тому було створено законопроект №8169 щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби.
Верховна Рада ухвалила його наприкінці березня і вже 18 липня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний документ.
Тож відтепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану були визнані ВЛК непридатними для служби за станом здоров’я, зможуть звільнятись у запас. Однак мають пройти повторний огляд за півроку-рік.
Також важливо зазначити, що військових будуть відправляти у відставку, якщо вони досягли граничного віку перебування у запасі.
Водночас документ передбачає, що військові, яких було прийнято на військову службу за контрактом, мають проходити випробувальний термін. Це стосуватиметься лише тих, хто вступив у лави захисників вперше.
Також президент України підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Читай детальніше про законопроект №8009.
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