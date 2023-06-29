Англійська може стати офіційною мовою міжнародного спілкування в Україні: деталі законопроекту

Україна обрала чіткий та непохитний курс на ЄС й швидкими темпами крокує в протилежний бік від російського агресора. Хоч ми вже стоїмо на порозі Євросоюзу, Україну все ще відокремлює мовний бар’єр.

Порівняно з іншими країнами Європи, Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, зокрема англійською. Та ми вже готові змінити таку ситуацію й повноцінно інтегрувати англійську у своє життя.

Для цього Володимир Зеленський подав Верховній Раді законопроект №9432. Документ пропонує офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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В яких сферах нашого життя з’явиться англійська й на яких посадах треба обов’язково нею володіти, детально розповідаємо далі.

Хто має обов’язково володіти англійською: перелік посад

В законопроекті визначено перелік посад, на яких треба гарно володіти англійською. Це працівники:

державної служби категорії А; держслужби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном; голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників; військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює уряд; поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад керівного складу інших правоохоронних органів, посад керівного складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлює Кабмін; прокурорів; працівників податкових та митних органах, перелік яких встановлюється урядом; керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабмін.

Крім зазначених посад, англійська може бути обов’язковою для працівників місцевого самоврядування, які виконують функції міжнародного співробітництва.

Кандидати на визначені посади мають складати тест на рівень володіння англійською. Іспит організовує Міністерство освіти і науки й буде безоплатним для громадян України.

Якщо щось пішло не так, можна складати іспит необмежену кількість раз, проте не частіше, ніж раз на чотири місяці.

Суспільне життя та англійська: що змінить законопроект

В законопроекті Володимир Зеленський пропонує підвищити рівень володіння англійською громадянами України. Зробити це шляхом інтеграції мови в буденність та підвищення рівня її вивчення в закладах освіти.

Обов’язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти.

Обов’язкове вивчення англійської мови, як першої або другої іноземної мови у загальноосвітніх закладах, професійних училищах та ВНЗ.

Застосування англійської в культурній сфері. Зокрема під час культурно-мистецьких заходів, у музеях та кінотеатрах, пропонують дублювати інформаційні матеріали та аудіовізуальну інформацію англійською.

Крім того, в кінотеатрах англомовні фільми пропонують демонструвати мовою оригіналу з додаванням українських субтитрів.

У всіх видах пасажирського транспорту: на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах всю інформацію пропонують подавати державною та іноземною мовами.

В сучасному світі дійсно важко без англійської, добре, що її завжди можна вивчити. Та сказати простіше, ніж зробити. Особливо якщо доводиться опановувати нову мову у старшому віці. Читай, що допоможе вивчити англійську після 40 років.

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