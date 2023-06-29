Англійська може стати офіційною мовою міжнародного спілкування в Україні: деталі законопроекту

Україна обрала чіткий та непохитний курс на ЄС й швидкими темпами крокує в протилежний бік від російського агресора. Хоч ми вже стоїмо на порозі Євросоюзу, Україну все ще відокремлює мовний бар’єр.
Порівняно з іншими країнами Європи, Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, зокрема англійською. Та ми вже готові змінити таку ситуацію й повноцінно інтегрувати англійську у своє життя.
Для цього Володимир Зеленський подав Верховній Раді законопроект №9432. Документ пропонує офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
В яких сферах нашого життя з’явиться англійська й на яких посадах треба обов’язково нею володіти, детально розповідаємо далі.
В законопроекті визначено перелік посад, на яких треба гарно володіти англійською. Це працівники:
Крім зазначених посад, англійська може бути обов’язковою для працівників місцевого самоврядування, які виконують функції міжнародного співробітництва.
Кандидати на визначені посади мають складати тест на рівень володіння англійською. Іспит організовує Міністерство освіти і науки й буде безоплатним для громадян України.
Кандидати на визначені посади мають складати тест на рівень володіння англійською. Іспит організовує Міністерство освіти і науки й буде безоплатним для громадян України.
Якщо щось пішло не так, можна складати іспит необмежену кількість раз, проте не частіше, ніж раз на чотири місяці.
В законопроекті Володимир Зеленський пропонує підвищити рівень володіння англійською громадянами України. Зробити це шляхом інтеграції мови в буденність та підвищення рівня її вивчення в закладах освіти.
Крім того, в кінотеатрах англомовні фільми пропонують демонструвати мовою оригіналу з додаванням українських субтитрів.
В сучасному світі дійсно важко без англійської, добре, що її завжди можна вивчити. Та сказати простіше, ніж зробити. Особливо якщо доводиться опановувати нову мову у старшому віці. Читай, що допоможе вивчити англійську після 40 років.
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