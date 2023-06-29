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Англійська може стати офіційною мовою міжнародного спілкування в Україні: деталі законопроекту

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 29 Червня 2023, 12:02
англійська мова
Фото: Pexels

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