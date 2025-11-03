УЗ-3000: що це за програма і як працюватимуть безкоштовні поїздки

У рамках нової ініціативи Зимова підтримка Укрзалізниця оголосила про запуск програми УЗ-3000, яка дозволить кожному українцю безоплатно подорожувати залізницею на відстань до 3000 кілометрів.

Що таке програма УЗ-3000

Як пояснили в Укрзалізниці, цифра 3000 кілометрів обрана не випадково — це приблизна відстань найдовшого маршруту по Україні в обидва боки. Програма УЗ-3000 створена для того, щоб зробити подорожі країною доступними для всіх громадян, незалежно від доходів чи місця проживання.

Ми хочемо, щоб кожен міг відкрити для себе Україну, навіть якщо це подорож із одного її краю в інший, — зазначили в компанії.

Навіщо запроваджують УЗ-3000

Окрім соціальної мети, ініціатива має допомогти збалансувати навантаження на залізницю в пікові періоди.

Безоплатні поїздки стимулюватимуть українців подорожувати в менш популярний час, що дозволить уникнути перевантаження рейсів у свята чи вихідні.

В Укрзалізниці наголошують, що УЗ-3000 — це частина масштабного державного фінансування пасажирських перевезень. Програма має стати стабільною основою для розвитку галузі й забезпечити працівникам упевненість у майбутньому.

Працюємо, щоб швидко запустити. Поділимося деталями вже зовсім скоро, — додали залізничники.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми Зимова підтримка, яка передбачає пряму фінансову допомогу українцям. Читай у матеріалі, хто зможе отримати кошти та коли почнеться програма.

