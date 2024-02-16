Помер Олексій Навальний — яка офіційна версія та що про нього варто знати українцям

Росіянин Олексій Навальний, що називав себе російським опозиціонером, помер у колонії. Про це повідомила російська Федеральна служба виконання наказів. Яка офіційна версія смерті Олексія Навального — зібрали головне для тебе.

Олексій Навальний помер: що відомо

За повідомленням “ФСИН“, 16 лютого у російській виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі помер Олексій Навальний, який називав себе російським опозиціонером.

— Засуджений Навальний О.А. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — йдеться у повідомленні.

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Деякі російські ЗМІ заявили, що причиною смерті став тромб, що відірвався. Поки ця інформація не підтверджена.

— Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає в Харп. Щойно у нас буде якась інформація, ми її повідомимо, — сказали у команді Навального.

14 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомляла, що росіянина 27 разів за час ув’язнення відправили до штрафного ізолятора.

Олексію Навальному було 47 років.

На смерть Навального відреагував президент України Володимир Зеленський, це відбулося під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

— Стало відомо, що в російській в’язниці загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, — сказав Зеленський.

Олексій Навальний: чим відомий

Так званий російський опозиціонер запамʼятався українцям своїм висловлюванням про Крим. В одному з інтервʼю російському виданню він заявив, що “Крим — не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати”.

Водночас зараз в Росії триває так званий передвиборчий період. Нещодавно свою кандидатуру на президентство зняв ще один російський “опозиціонер”.

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