Не лише канцелярія! Пакунок школяра планують розширити: що можна буде придбати

Навчальний рік вже розпочався, та хороші новини для батьків — ще попереду! Адже Пакунок школяра планують розширити: за кошти можна буде придбати книги.

Що про це відомо та як купити книжки за Пакунок школяра, розповідаємо далі у матеріалі.

Пакунок школяра: як купити книги

Пакунок школяра — соціальна державна програма, яка передбачає виділення коштів на забезпечення школярів канцелярією, одягом та взуттям.

Однак перелік опцій, на які можна витратити кошти, планують розширити, заявив під час ефіру в телемарафоні Єдині новини міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги, — сказав міністр.

Окрім того, з його слів запровадити таку опцію планують вже за три тижні.

Батьки активно користуються можливістю отримати Пакунок школяра: станом на 2 вересня майже 128 тис. родин подали таку заяву, з яких 122 тис. зробили це онлайн через Дію.

Підтримку вже виплатили 86 тис. родин на загальну суму понад 400 млн грн. Ще 18 тис. родин отримають кошти найближчим часом.

Водночас близько 3 тис. відмов, через невідповідність умовам програми.

Водночас Улютін зазначив, що помилка при оформленні Пакунка школяра може виникати з технічних причин. Що робити у такому випадку, читай в нашому іншому матеріалі.

