Для тебе Освіта

В Україні перевірять прокурорів з інвалідністю — на кого чекає звільнення

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Липня 2025, 17:10
Прокурори з інвалідністю

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