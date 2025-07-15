В Україні перевірять прокурорів з інвалідністю — на кого чекає звільнення

Новий генеральний прокурор України Руслан Кравченко взявся до встановлення справедливості — зокрема повідомив, що перевірить прокурорів, які оформили собі статус інвалідності. Також він поділився, яка відповідальність чекає на тих, у кого інвалідність була куплена.

Прокурорів з купленою інвалідністю перевірятимуть та звільнятимуть

Кравченко написав, що знає про ситуацію з величезною кількістю оформлених інвалідностей у прокурорів, а тому перевірятиме все. Жодних “індульгенцій” не передбачено.

Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев’ять місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію генерального прокурора, — пише Кравченко.

Він повідомив, що законом не передбачені повноваження для генпрокурора особисто звільняти прокурорів у випадку масових отримань статусу інвалідності.

Тож звільнення таких чиновників відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Наразі в органах прокуратури залишились 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив.

Також генеральний прокурор повідомив, що ухвалив рішення про те, що всі прокурори, які мають статус інвалідності, будуть змушені пройти кваліфікаційно-дисциплінарну комісію.

Не проходитимуть комісію ті особи, які мають встановлену інвалідність з дитинства, невідновні втрати здоровʼя, онкологію та є людьми з інвалідністю внаслідок війни. Таких в органах прокуратури 136 людей.

348 прокурорів тепер чекатимуть на рішення щодо своєї інвалідності та звільнення. Руслан Кравченко додав, що серед цих людей точно будуть ті, кому статус інвалідності підтвердять, однак недоброчесність окремих прокурорів не має впливати на тих, хто сумлінно виконує свою роботу.

Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій.

Раніше ми розповідали про звільнення прокурора після участі у шоу Супермама.

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