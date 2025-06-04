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Розрахунок конкурсного балу НМТ-2025: як це правильно робити

Богдана Макалюк, журналістка сайту 04 Червня 2025, 13:45
Розрахунок конкурсного балу НМТ-2025
Фото Unsplash

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