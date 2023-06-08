Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як самостійно вирахувати оцінку

У 2023 році випускники українських шкіл будуть складати НМТ. Це — національний мультимедійний тест, за допомогою якого визначають рівень знань учнів з обов’язкових предметів: українська мова та математика.

Третій предмет випускники обирають самостійно. Це може бути історія України, хімія, іноземна мова тощо. Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як це зробити й що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: навіщо це робити

Переводити бали за НМТ цьогоріч для учнів в Україні сенсу немає. Адже в УЦОЯО зазначають, що національний тест ніяк не впливає на шкільні оцінки (атестат) та отримання медалей.

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Така практика була популярною ще кілька років тому, коли від балів ЗНО (наприклад, з української мови) залежало те, чи отримаєш ти медаль, чи ні. До прикладу, якщо випускник(-ця) відповідно до шкільних оцінок мав(-ла) отримати золоту медаль, то для цього повинен(-на) був(-ла) набрати понад 170 балів за українську.

У 2023 році бал НМТ не впливає на отримання відзнаки. Натомість результати НМТ будуть використовуватися лише для вступу на бакалаврат до закладів вищої освіти.

Як порахувати середній бал НМТ

На сайті Центру оцінювання якості освіти вже з’явилася інформація про те, як перевести тестові бали з різних предметів до шкали 100-200. З балами та переводом можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

НМТ: важливі моменти

Основна сесія НМТ відбудеться з 5 до 23 червня. Додаткова — з 11 по 24 липня. Зареєструватися на НМТ вже не можна, оскільки реєстрація тривала з 3 квітня по 3 травня.

Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.

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