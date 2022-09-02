Книжки, що говорять: підбірка українських аудіокниг та історія їхньої еволюції

Книга — одна з найцінніших здобутків еволюції. Саме за допомогою писемності люди навчилися передавати інформацію наступним поколінням. Зараз книжки можуть не тільки навчати, а й занурювати нас в інші світи, епохи та культури.

Вони надихають та розвивають нашу уяву, однак скільки б не було плюсів та бажання читати більше, у дорослому світі вільного часу обмаль. А що як під час побутових справ можна читати?

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Все просто, достатньо увімкнути аудіокнигу і зробити свій шлях додому, прибирання, готування або будь-яку іншу справу, яка не потребує високої концентрації, трішки приємнішою.

Цікаво, що аудіокнига зазнавала чимало трансформацій за останнє століття, тож Український інститут книги поділився історією її еволюції.

Трансформації аудіокниги

Якщо ти думаєш, що аудіокнига з’явилася в епоху радіо та плеєрів — ти помиляєшся. Історія її еволюції бере початок від американського винахідника Томаса Едісона.

У 1877 році він винайшов фонограф — пристрій, який міг записувати та відтворювати музику. Того ж року Томас подав ідею для майбутньої аудіокниги, записавши на цей пристрій свій вірш У Мері було невеличке ягня.

Книжки, що говорять: масовий рівень

Ця ідея жила і шукала більш практичний застосунок. Аж доки у 1931 році її не підхопив Американський фонд для незрячих. Він першим вивів цю ідею на масовий рівень, записуючи плівки для людей з порушенням зору.

На одній стороні вінілової пластинки можна було записати близько 15 хвилин тексту. Тож в рамках проекту під назвою Книжки, що говорять, люди, яким було важко читати, могли почути сонети Шекспіра, Конституцію США тощо.

Цей проект дійшов і до наших часів, аудіолітература на платівках повернулася в моду і з 2018 року видавництво Hachette відновило їх створення.

Комерційні аудіокниги

1952 року аудіокнигам знайшли комерційний застосунок, зокрема, письменник та поет Ділан Томас запустив продаж своїх віршів та оповідань на вінілі за два роки до фактичного виходу у світ друкованої версії.

Модернізація

Протягом двадцяти років з 1960 до 1980 років аудіокнига зазнавала значних технологічних трансформацій.

Спершу їх почали записувати на касетах, але стрімкий розвиток технологій сприяв тому, що вже скоро вони з’явилися на дисках.

Великі видавництва радо скористалися цим прогресом й створили окремі підрозділи для аудіолітератури, що поклало початок масового зацікавлення таким форматом.

Щоб збільшити попит на них, вже у 1990 роки компанії створили портативний пристрій виключно для прослуховування аудіолітератури, який вміщав до двох годин запису.

На початку 2000-х аудіокниги перекочували у мобільні телефони, а у 2009 на iPhone вийшов перший додаток з аудіокнигою Ніка Кейва, начитану його голосом та з відеоуривком процесу звукозапису.

Коли аудіокниги дійшли в Україну?

Перші аудіокниги в Україні теж записували для незрячих, однак це відбулося значно пізніше, ніж в Америці й мали обмежене коло слухачів, адже були доступні лише для членів товариства.

У 1960-х роках в бібліотеці Українського товариства незрячих вже була колекція аудіолітератури, яку активно поповнювали протягом наступних 30 років. Масова культура аудіокниги почала розвиватися вже з появою інтернету.

Підбірка найцікавіших книжок українською мовою

Слухай українською. Ми зібрали для тебе добірку якісних аудіокнижок рідною мовою, адже підтримка нашої культури та мови зараз має неабияке значення.

Захар Беркут — Іван Франко

Почнемо з української класики — Захар Беркут Івана Франка. Цей автор має звання великого каменяра української літератури, адже він вмів писати пророче, сильно і захопливо.

Одним з найбільш відомих його творів, який набув в сучасній реальності особливого значення, — історична повість Захар Беркут.

Ти станеш свідком прямої й щирої історії про кохання та зраду, про свободу та боротьбу селян проти князівських указів.

Тарас Бульба — Микола Гоголь

Миколу Гоголя вважають одним з найяскравіших письменників — містиків. Він був попередником Кінга, і писав захопливі твори з глибоким змістом.

Відтак, його історична повість про Тараса Бульбу розповідає історію незламного духу та сміливої боротьби козаків за свободу свого народу. На тлі буремних подій на Запорізькій Січі розвивається цікава та скандальна тема батьків та дітей.

Записки українського самашедшого — Ліна Костенко

Цей твір з перших хвилин занурить тебе у божевільний світ брудної політики, терактів, катастроф, потрясінь та негараздів у житті.

Книга відповість на важливе для багатьох українців питання: як не збожеволіти, коли все навколо ніби скочується до апокаліпсиса?

Цей твір Ліни Костенко є надзвичайно актуальним зараз, адже розповідає про зірвані надії, зневіру та апатію, й куди ж без згадки про українську народність.

Ключ — Василь Шкляр

Василь Шкляр — це сучасний письменник, якого називають батьком українського бестселера.

Він також відомий своєю сильною громадською позицією, адже не приняв нагороду Шевченківської премії в знак протесту до тодішньої влади.

Роман Василя Шкляра Ключ занурить тебе у таємничий світ містики та розслідування, у світ кохання та трагічної долі.

Я, Побєда і Берлін — Андрій Кузьменко

З музичною творчістю Скрябіна знайомі ледь не всі українці, однак мало хто знає, що цей видатний чоловік ще й писав свої оповідки.

Там він розповідав про те, що в суспільстві було не заведено обговорювати вголос. Його історія Я, Побєда і Берлін вражає життєвістю ситуацій та легкістю слухання.

Село не Люди — Люко Дашвар

Ця українська письменниця буквально доведе тебе до зачитування, адже прочитавши одну її книгу і познайомившись з авторським стилем Дашвар, вже неможливо зупинитися.

Однією з найбільш інтригуючих книг у її виконанні можна вважати роман Село не Люди. Ця книга викличе в тебе емоційне цунамі, де будуть сльози, сміх, розчарування та пекучий біль.

Ця історія не носить рожевих окулярів, вона розповідає про реальність з незвичним хеппі ендом і надихає жити.

Московіада — Юрій Андрухович

А як щодо постмодерну? Юрій Андрухович найяскравіший український представник цього стилю. Його твори можна назвати специфічними, однак він якнайкраще розповідає про теми, які неоднозначно сприймаються суспільством.

До прикладу, його роман Московіада присвячений алкоголю, точніше, він описує алкотріп головного героя до власного “Я”. Цей роман про тернистий шлях, про втрату раціонального і звязок з підсвідомим та інтуїтивним світом.

Та все ж, аудіокнига ніколи не замінить паперової версії. Так, вона зручніша та екологічніша, однак паперові книги забезпечують атмосферу, а запах свіжонадрукованих літер у багатьох викликає особливий захват.

Саме тому друковані книги рідною мовою — це те, чого так сильно не вистачає українцям за кордоном. Ми розповіли, де знайти літературу рідною мовою за кордоном.

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