Які знижки на комунальні послуги передбачені для учасників бойових дій: як їх можна отримати

Чимало мужніх та відважних героїв та героїнь пішли захищати Україну після 24 лютого. Вони щодня ризикують життям, щоб ми могли жити у вільній державі.

Натомість держава намагається підтримувати та допомагати учасникам бойових дій (УБД) та членам їхніх сімей. Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначено чималий перелік пільг.

Зокрема, на законодавчому рівні передбачені пільги й на оплату комунальних послуг. Які пільги можна отримати у 2023 році та як це зробити, розповіли спеціалісти Безоплатної правової допомоги.

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Пільги для УБД на комунальні послуги 2023

На оплату комунальних послуг надається чимало пільг для УБД та їхніх сімей. Тут знайдеш повний перелік пільг на комунальні послуги та пояснення деяких положень.

75% знижки на плату за:

користування житлом;

користування комунальними послугами;

Площа, на яку надається знижка на опалення, становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожного, хто постійно проживає у будинку й має пільгу. Додаткові пільгові 10,5 кв.м передбачені на сім’ю.

паливо для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;

користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Така пільга надається сім’ям, які складаються лише з непрацездатних осіб.

Подвійний розмір нормативної опалювальної площі — це 42 кв.м на кожного, хто має пільгу, та додаткові 21 кв. метр на інших членів сім’ї.

Забезпечення житлом та земельними ділянками

Учасникам бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, передбачено першочергове забезпечення житлом та земельною ділянкою для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Також до пільги входить першочерговий ремонт будинків і квартир.

Особи, які дістали поранення: контузію або каліцтво під час бойових дій, забезпечуються житловою площею через два роки після становлення на квартирний облік.

Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням за десять років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва.

Першочергове право на вступ до житлових кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, садівницьких товариств.

Встановлення зв’язку

Також УБД мають пільги на позачергове користування усіма послугами зв’язку та позачергове встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах.

Пільгова оплата здійснюється у розмірі 20% від вартості основних тарифів та 50% ― додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від дійсних тарифів.

Як отримати пільги

Щоб отримати відповідні пільги на житлово-комунальні послуги, в тебе має бути оформлений статус УБД. Якщо він є, звернися до будь-якого Пенсійного фонду України з написаними заявами.

заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги); заява про встановлення пільги.

Якщо немає часу на особистий візит до сервісного центру Пенсійного фонду, заяви можна подати через:

Нову пошту;

особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

застосунок Дія, якщо є Дія. Підпис.

На тверде паливо або скраплений газ можна отримати пільги у монетизованій формі. Для цього подай відомості у Пенсійний фонд про банківську установу, куди держава перераховуватиме тобі кошти.

Також монетизовану виплату можна отримувати через відділення поштового зв’язку.

А як оформити пільги та субсидії через Пенсійний фонд, ми розповідали у матеріалі.

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