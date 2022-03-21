Почався штурм міста? Поради Патрульної поліції, як вберегти себе

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Березня 2022, 15:00
Як діяти під час штурму міста - поради Патрульної поліції
Фото: УНІАН

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