Ями, немає розмітки, пошкодили авто на дорозі? Розповідаємо, куди звертатися для розв’язання проблеми

Часто водії та мешканці будинків хочуть поскаржитися на якість асфальтного покриття, щоб виправити невтішну ситуацію з українськими дорогами, але не знають, куди звертатися.

У нашому матеріалі розповідаємо, кому можна поскаржитися, щоб посприяти розв’язанню цієї проблеми, та як діяти, коли зламали машину через яму на автошляху.

Куди звертатися через погані дороги

Якщо на дорозі немає розмітки або вона в незадовільному стані, повідомити про це ви можете, зателефонувавши у поліцію.

З 2017 року в Україні функціонує відділ безпеки дорожнього руху, який слідкує за станом автомобільних шляхів.

На своїй сторінці у Facebook правоохоронці розповіли, що входить до обов’язків цього відділу:

контроль за станом вулично-шляхової мережі (дорожні знаки, розмітка, світлофори, стан покриття);

ініціювання та погодження змін до схеми організації дорожнього руху;

контроль за технічним станом транспорту, що залучений у перевезенні пасажирів;

погодження маршрутів руху та супровід транспортних засобів спецпризначення та організованих груп дітей;

погодження дозвільної документації на перевезення небезпечних негабаритних та великовагових вантажів.

Зазначимо також, що подати скаргу щодо якості доріг та отримати інформацію про хід виконання заявки можна за допомогою інтерактивної карти Укравтодору.

Щоб це зробити, потрібно зайти на ресурс зі свого Facebook або зареєструватися через електронну пошту. Потім завантажити фото ситуації та надіслати.

Ця мапа також дозволяє побачити інформацію про послуги на дорозі. Зокрема, пункти обігріву, паркінги для завантажених авто, бази реагентів, які забезпечують безперервний рух у період засніженості.

А ще аварійно-небезпечні ділянки, де найбільша концентрація ДТП.

Наїхав на яму та пошкодив авто. Як отримати компенсацію

Як розповів Вільному Радіо правозахисник Олександр Закриничний, насамперед потрібно викликати працівників поліції та записати контакти очевидців ДТП, якщо, звичайно, такі є.

До приїзду правоохоронців зафіксувати на фото/відео пошкодження авто, стан дороги та яму, яка стала причиною аварії (зберігати ці цифрові докази потрібно допоки не отримаєте відшкодування).

Треба наполягати на складанні протоколу за ч. 4 ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність посадових осіб дорожньо-експлуатаційних організацій за порушення правил утримання автомобільних доріг, — пояснює експерт.

І звертає увагу на те, що у схемі має бути чітко вказано дефект дорожнього покриття і здійснено його заміри. Адже фіксація глибини ями також є ключовим елементом протоколу.

Зазначимо, що згідно з вимогами Держстандарту України щодо безпеки дорожнього руху, її глибина не має перевищувати 4 см.

Однак, якщо поліцейські все ж склали протокол за іншою статтею, це не заважає вам після доведення невинуватості в суді подати цивільний позов про компенсацію, каже Олександр Закриничний.

— Також бажано на місце ДТП викликати представників дорожньої служби, балансоутримувача, — додає він.

Наприклад, якщо ця дорога за містом, її власником може бути Укравтодор, а якщо в місті — місцеве управління чи департамент управління дорогами чи житлово-комунального господарства.

Далі потрібно звернутися до офіційного СТО або експерта оцінювача, зберегти його висновок щодо стану пошкодження авто і всі чеки щодо його ремонту.

Якщо правоохоронці були об’єктивні та склали протокол за правильною статтею, то направлять всі документи до суду, говорить експерт.

Він радить на розгляд справи у суді приходити особисто, а ще краще залучити адвоката. Оскільки без надання правничої допомоги самотужки відстояти своє право на компенсацію набагато складніше.

Нині в Україні функціонує понад сотня Бюро безоплатної правової допомоги, які можуть надати свої послуги щодо цього. Інформацію про їхні адреси можна переглянути за посиланням.

Коли суд винесе рішення про провину балансоутримувача дороги, можна подавати у суд цивільний позов до балансоутримувача про стягнення відшкодування.

До кого звертатися щодо ремонту дороги у дворі

Передусім, як радять на сайті Київської міської адміністрації, звертайтеся з письмовою заявою до ЖЕКу з проханням надати інформацію, з яким підприємством укладено договір на ремонт асфальтного покриття.

Повідомте ЖЕК про незадовільні умови виконання договору. В інших випадках, якщо мешкаєте у Києві, телефонуйте за номерами:

(044) 400 85 58 — диспетчерська служба КП Київдорсервіс;

(044) 284 74 19 — диспетчерська служба КК Київавтодор;

Контактний центр міста Києва за номером 1551 (зі стаціонарного та мобільного); (044) 205-73-37 (з міжміського).

У разі якщо ви не мешканець столиці, звертайтеся на гарячу лінію свого міста (контакт-центр).

Незадовільний стан доріг — справжній краш-тест для нашого авто.

Тож якщо твоя машина почала “брати” мастило, з’явилися сторонні звуки в ходовій та двигуні, несправна хоч одна деталь електроніки, не гай часу та їдь на перевірку до автомайстра.

У нашому матеріалі ми підкажемо, як часто слід навідуватись на СТО, щоб твій автомобіль не ламався і поїздки на ньому було лише в радість.