Ями, немає розмітки, пошкодили авто на дорозі? Розповідаємо, куди звертатися для розв’язання проблеми

Ніна Гербич, редакторка сайту 20 Лютого 2022, 15:00
Ями, немає розмітки, пошкодили авто на дорозі? Розповідаємо, куди звертатися для розв’язання проблеми
Фото: Facebook

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