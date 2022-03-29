​​Мене мобілізують: як пережити перший шок?

Здавалося б, кожен знайшов своє місце на цій війні та навіть відпрацював певний режим дня, так звану рутину. Усі новини залишаються жахливими, але ми вже знаємо, як впоратись із ними хоча б трохи.

Однак декого знову може спіткати неочікуваність від ймовірної мобілізації. І лякає найбільше навіть не необхідність відправитись в епіцентр подій, а сама невідомість та недостатність інформації про наступний день.

Хтось почувається розгублено та тривожно, а когось нова звістка вводить просто у ступор.

Як же опанувати себе та зберегти почуття контролю над ситуацією?

Просто дихати

Одразу після отримання повідомлення необхідно дати собі паузу, хоча б на кілька хвилин. Можна спробувати скористатись практикою стабілізуючого дихання, коли спочатку робиш короткий вдих, а потім довгий видих або навпаки. Головне робити це під рахунок.

Кажуть, що безстрашних людей не буває. Тому відчувати страх смерті чи чого іншого – абсолютно нормально.

Проговорити свої страхи

Можна спробувати поділитися своїми страхами та почуттями з близькими, рідними, або ж тими, кому довіряєш.

Оскільки лякає здебільшого невідомість, то момент проговорювання та озвучення робить його більш конкретним, а від того менш страшним. Можуть навіть з’явитися ідеї щодо власної безпеки та майбутніх дій.

Не вживати психоактивних речовин

Загалом вживання алкоголю або інших психоактивних речовин допомагає тільки на дуже короткий час. Після цього обов’язково йде погіршення.

Такі речовини можуть викликати надмірну сміливість, яка зазвичай призводить до необачних вчинків і серйозних наслідків. Від цього може залежати як власне життя, так і життя інших.

Спланувати свої дії

Планування часто теж допомагає понизити рівень стресу. Тому можна спробувати вирішити, які речі будуть найнеобхіднішими, або ж що потрібно зробити до свого від’їзду.

Наприклад, як дістатися до пункту збору, що покласти у рюкзак, кому залишити свої контакти.

Також важливо домовитися з рідними про спосіб зв’язку. Він може бути основний та додатковий, часто рекомендують спілкуватись в один і той самий час доби по можливості.

Спілкуватись з людьми

Після прибуття у частину чи місце збору важливо не замикатись у собі. Ліпше буде познайомитися із майбутніми побратимами, взяти у них контакти, запитати про дозвіл тримати через них зв’язок із рідними, у разі якщо раптом ваш телефон зламається або розрядиться.

У когось же можуть з’явитись інші тяжкі психологічні стани. Читай, як відрізнити тривогу від депресії та яким чином з ними боротися.