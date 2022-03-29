Поради

​​Мене мобілізують: як пережити перший шок?

Відповідає
Наталія Портницька
Наталія Портницька

кандидатка психологічних наук, психотерапевтка

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Березня 2022, 10:00
​​Мене мобілізують, як пережити перший шок
Фото: Pexels

Поради

​​Мене мобілізують: як пережити перший шок?
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Наталія Портницька
Наталія Портницька
кандидатка психологічних наук, психотерапевтка

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