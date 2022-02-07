Поради

“У мене часто болять коліна. Що треба їсти, щоб зміцнити суглоби?⁣⁣”

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Світлана Фус
Світлана Фус

Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Лютого 2022, 14:00
Що їсти для зміцнення суглобів
Фото: Pexels

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Поради

“У мене часто болять коліна. Що треба їсти, щоб зміцнити суглоби?⁣⁣”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

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Керівниця VoxCheck

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