“У мене часто болять коліна. Що треба їсти, щоб зміцнити суглоби?⁣⁣”

Про продукти, які корисні для наших суглобів, на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтологиня Світлана Фус.

— Перше, що спадає на думку — раціон має бути багатий кальцієм.



Молочні продукти є найбільш доступним джерелом цього корисного елемента.

Дійсно, одна з основних речовин, що забезпечує міцність скелета — кальцій.

Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу (слабкість кісток).

Страждають не лише кістки рук та ніг, а й хребта. Тому забезпечити собі достатній об’єм кальцію дуже важливо.

Проте не слід зловживати молочними продуктами. Вони мають займати свою частку в нашому раціоні.

Адже кальцій міститься ще й в овочах, крупах, м’ясі та рибі.

Крім кальцію на здоров’я кісток та суглобів впливають вітамін D, фосфор та магній, вітамін С, білок та багато іншого.

Що потрібно включити до раціону

Продукти, багаті селеном, сіркою⁣ та цинком.

Сірка відіграє важливу роль у синтезі хрящової тканини.

Сірка у достатній кількості міститься у продуктах, багатих на білок. Це всі види м’яса та риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Головне вживати їх у міру.

Селен сприяє вбудовуванню сірки в структуру хряща.

⁣⁣Селен дуже важливий мікроелемент для здоров’я суглобів. Він бере участь у процесах їх живлення та зволоження.

Він міститься в бразильських горіхах, рибі (сардини, лосось, оселедець), часнику, яйцях, курці та індичці, грибах, сирі, крупах та бобових.

Цинк — один із мікроелементів, що забезпечує повноцінне функціонування організму.

Це ще один елемент, який бере участь у регенерації суглобів, зокрема колагенових волокон.

Цинк необхідний для здоров’я суглобів. Він також корисний для нашої імунної системи.

За нормального рівня цинку організм краще протистоятиме інфекціям. ⁣⁣⠀

Також цинк впливає на здоров’я нашої шкіри, волосся та нігтів. У разі його дефіциту можуть спотворюватися смакові відчуття, погіршуватися нюх, аж до повної його втрати.

⁣⁣⁣Норма мікроелемента на добу для дорослих — 10–12 мг.

Велика кількість цинку міститься у яловичині та яловичій печінці.

Також його можна знайти у твердому сирі, вівсяній крупі, дикому рисі, мигдалю, сочевиці та курячій грудці.

Тому щоб твої суглоби були міцними, треба слідкувати за своїм раціоном. У деяких людей виробилася звичка запивати їжу водою. Звичайно, вона корисна для нашого організму, але треба всьому знати міру.

Раніше ми розповідали, чи можна запивати їжу водою.