Поради

“Повернувся з фронту. Чому тягне знову на війну та як привчити себе до життя без адреналіну?”

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Андрій Козінчук
Андрій Козінчук

Військовий психолог

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Серпня 2023, 18:00
Чому тягне знову на війну
Фото: Unsplash, Pexels

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Військовий психолог

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