“Кашляю та відчуваю кволість. Чи можна приймати антибіотики, мені полегшає?”

Розпочався сезон грипу та вірусних захворювань. Саме в цей час імунітет людини стає найслабшим через недостатню кількість вітамінів в організмі.

За перших ознак хвороби людина має звернутися до лікаря: та чи варто приймати антибіотики, якщо кашляєш та відчуваєш кволість? Відповідає анестезіолог та реаніматолог Дмитро Макаров.

Чи можна приймати антибіотики при кашлі

— Кашель є захисною реакцією. Інколи кашель може бути не симптомом вірусу, а наслідком вдихання холодного повітря.

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Лікувати кашель антибіотиками не потрібно, — запевняє лікар. — Адже антибіотики — це антибактеріальні препарати, які не впливають на віруси.

За словами Дмитра Макарова, вживання антибіотиків під час застуди є вкрай небезпечним. Власне, окрім неефективності антибіотики можуть ще й зашкодити: через побічні дії чи звикання організму до антибактеріальних препаратів.

Я б хотів донести до людей, що безконтрольне вживання антибіотиків є небезпечним.

Тож застуду варто лікувати лише тими препаратами, які тобі призначає сімейний лікар. Кілька правил, які допоможуть вберегтися тобі від сезонної застуди, ми прописали в нашому іншому матеріалі.

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