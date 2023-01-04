Поради

“Кашляю та відчуваю кволість. Чи можна приймати антибіотики, мені полегшає?”

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Дмитро Макаров
Дмитро Макаров

Анестезіолог-реаніматолог

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Січня 2023, 09:00
Чи можна приймати антибіотики при кашлі
Фото: Pexels

Поради

“Кашляю та відчуваю кволість. Чи можна приймати антибіотики, мені полегшає?”
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Дмитро Макаров
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