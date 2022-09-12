“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”

До мене звертаються батьки, чиї діти після початку війни стали боятись спати наодинці. Це стосується навіть тих родин, які наразі знаходяться у безпеці за кордоном.

Мами та тата запитують, як допомогти своєму малюку знову почати спати самостійно.

Насамперед, батькам варто зрозуміти, що така поведінка тимчасова. Вона зникне, коли дитині повернеться відчуття безпеки.

До того моменту не змушуй малюка спати окремо. Коли він наляканий — це точно не час виховувати самостійність.

Натомість допоможи дитині вивільнити свої негативні емоції, які заважають засинати. Це можна зробити завдяки іграм, малюванню, танцям тощо.

Дитина може поки що не розуміти своїх емоцій. Тож варто їй пояснити, що злість, паніка, страх, тривога — це все природно.

А ще гарною ідеєю стане відокремлення власного простору. Коли дитина сама облаштує свою кімнату, то, ймовірно, захоче самостійно спати в новому гарному місці.

Крім того, можна створити для дитини приємні асоціації зі сном окремо від батьків. Наприклад, роби легкий масаж малюку лише в цій кімнаті.

А якщо дитина все-таки погодилась спати самостійно, то обов’язково похвали її за це: “Ти такий(-а) молодчинка! Я пишаюсь своїм самостійним хлопчиком/дівчинкою”.

Не забудь подбати про комфорт малюка під час сну. Наприклад, якщо ліжко дитини стоїть біля вікна, де світять ліхтарі, то посунь його в інший бік.

А ще дитина буде спокійнішою, коли точно знатиме, як діяти в тих чи інших життєвих ситуаціях. В Україні вийшов безкоштовний посібник з правилами для дітей від МВС. Читай, де його можна завантажити.

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