Поради

“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 11:00
Дитина боїться спати сама в кімнаті - що робити
Фото: Unsplash

Більше порад
Що робити якщо боїшся залишитись самотньою
“Турбуюся, що через війну можу залишитися самотньою і втратити жіночність. Що робити?”
Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров'я не може
“Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров’я не може?”
Як правильно вести щоденник
“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”
Як попросити повернути борг
“Соромлюся нагадати друзям про борг, адже зараз війна, але потребую цих коштів. Як правильно попросити?”
Дивитись більше

Поради

“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Чому я цікавлю тільки одружених чоловіків? Зі мною щось не так?”
Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”
Відповідає
Андрій Яроменко
Андрій Яроменко
Автогонщик, представник Автомобільної Федерації України

“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Відповідає
Михайло Думнич
Михайло Думнич
Засновник курсів першої допомоги Save a Life

“Як обрати подушку для дитини?”
Відповідає
Ірина Платонова
Ірина Платонова
Дитяча неврологиня і лікарка-педіатр
Як заощадити на опаленні
Читати далі
Як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь