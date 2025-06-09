Корупція у виші: що робити, якщо вимагають гроші за оцінку

Фото Pexels Сесія — гаряча пора для студентів, коли перевіряються знання та нерви. На жаль, іноді цей процес супроводжується неприпустимими пропозиціями: викладачі можуть натякати або прямо вимагати хабар за оцінку. Це є корупцією і серйозним порушенням закону.Як діяти у таких ситуаціях, куди звертатися та яка відповідальність за це передбачена — роз’яснили у Безоплатній правничій допомозі. Що вважається хабарем і які наслідки? Важливо розуміти, що хабар — це не лише готівка. До неправомірної вигоди належать: Подарунки: коштовності, техніка, цінні предмети. Майнові права: передача права власності чи дозволу на користування майном. Безкоштовні послуги: прибирання, ремонт або інші види робіт. Пам’ятай: відповідальність за корупцію несуть обидві сторони — і той, хто дає, і той, хто бере хабар. За це передбачені суворі покарання: Штраф: від 17 до 68 тисяч гривень. Пробаційний нагляд: до трьох років. Позбавлення волі: від двох до чотирьох років (у складних випадках — до 12 років). Заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки (з можливістю конфіскації майна). Приємна новина: своєчасне та добровільне повідомлення про факт вимагання хабаря звільняє тебе від кримінальної відповідальності. Читати на тему Куди вступати у 2025 році? ТОП-10 університетів для майбутніх психологів Хочеш стати психологом? Ознайомся з ТОП-10 університетів України, які пропонують якісні програми навчання, та дізнайся все про вступ на спеціальність у 2025 році. Куди звертатися, якщо вимагають гроші? Не мовчи, якщо зіткнувся з корупцією під час сесії. Ти можеш звернутися до: Студентського самоврядування або профспілки твого вишу. Керівництва навчального закладу (деканат, ректорат). Гарячої лінії Міністерства освіти і науки України (МОН). Національної поліції. Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Як повідомити на лінію довіри МОН? Є кілька зручних способів: Надіслати електронного листа: на адресу anticor@mon.gov.ua. Зателефонувати: на номер 0 800 504 570. Скористатися офіційним сайтом Міністерства освіти і науки. У зверненні обов’язково вкажи своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання. Детально опиши порушення, а також зазнач ПІБ, посаду та місце роботи особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне правопорушення. Як звернутися до правоохоронних органів? Перед зверненням до поліції або НАЗК, бажано підготувати докази: Аудіо- чи відеозаписи. Свідчення очевидців (інших студентів, працівників вишу). Потім напиши заяву до Національної поліції за місцем розташування твого навчального закладу. Або ж звернися до НАЗК за телефоном (044) 200 06 91 чи надішли повідомлення на електронну пошту anticor_reports@nazk.gov.ua. Пам’ятай, що твоя активна позиція у боротьбі з корупцією не лише захищає твої права, а й сприяє формуванню чесного та прозорого освітнього середовища. Раніше ми розповідали про нову ініціативу щодо компенсації за навчання для дітей захисників України. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: корупція, Навчання, освіта Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter