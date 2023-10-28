“Мені здається, у мене багато цукру у крові. Як це зрозуміти та що робити?”

Турбота про своє здоров’я — це чудова базова звичка, що допоможе не лише краще почуватись фізично, але й психологічно. Так, за словами сертифікованої нутриціологині, консультантки із харчування, фуд-терапевтки Анастасії Голобородько, останні три роки люди все частіше намагаються моніторити рівень цукру в крові.

Експертка запевняє, що особливо важливо налагодити метаболізм глюкози для пацієнтів з діабетом. Однак у кожної людини швидкість перетравлення цукру різна, адже чийсь організм може зреагувати на фрукт, від чого рівень глюкози підвищиться, а в когось такого не буде.

Я за персоналізацію, тому що глікемічне навантаження та глікемічний індекс — дуже індивідуальний маркер, — говорить нутриціологиня.

Тож коли варто перевіритись у лікаря? Анастасія Голобородько поділилась списком симптомів, які можуть вказати на високий рівень цукру в крові.

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Симптоми підвищеного цукру в крові

людина прокидається за кілька годин після засинання, а заснути знову — важко;

постійно тягне на солодке;

переїдання або неконтрольоване споживання їжі;

надмірний апетит, ніж зазвичай;

постійно хочеться пити каву чи їсти солодке після великого прийому їжі або в другій половині дня;

сонливість у першій половині дня;

втома, яка проходить лише після прийому їжі;

з’являється головний біль, якщо людина пропускає прийом їжі;

дратівливість перед прийомом їжі;

тремтіння в тілі, якщо прийом їжі доводиться відкласти;

часта спрага;

часте сечовиділення;

один або кілька членів сім’ї мають діабет.

Якщо ти помічаєш за собою більшість з вище перерахованих симптомів щотижня або ж щодня, тоді варто приділити увагу вуглеводному обміну. Також гарною ідеєю буде звернутись до лікаря.

Як контролювати рівень цукру в крові

Насамперед варто зателефонувати своєму сімейному лікарю та проконсультуватись. Він може порекомендувати зробити клінічний аналіз та біохімію. Їх результати можна показати спеціалісту: сімейному лікарю, терапевту, ендокринологу, дієтологу чи сертифікованому нутриціологу.

Також можна хоча б раз на півроку ставити датчик постійного моніторингу глюкози та відстежувати разом із контролем харчування.

Здоровий спосіб життя — це цікавість та обізнаність у функціях свого тіла та коректний підхід до нього. Трохи турботи.

Менше вживати цукру радить і ВООЗ. Читай, що змінилось у рекомендаціях зі здорового харчування від ВООЗ.

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