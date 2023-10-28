“Мені здається, у мене багато цукру у крові. Як це зрозуміти та що робити?”

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Турбота про своє здоров’я — це чудова базова звичка, що допоможе не лише краще почуватись фізично, але й психологічно. Так, за словами сертифікованої нутриціологині, консультантки із харчування, фуд-терапевтки Анастасії Голобородько, останні три роки люди все частіше намагаються моніторити рівень цукру в крові.
Експертка запевняє, що особливо важливо налагодити метаболізм глюкози для пацієнтів з діабетом. Однак у кожної людини швидкість перетравлення цукру різна, адже чийсь організм може зреагувати на фрукт, від чого рівень глюкози підвищиться, а в когось такого не буде.
Я за персоналізацію, тому що глікемічне навантаження та глікемічний індекс — дуже індивідуальний маркер, — говорить нутриціологиня.
Я за персоналізацію, тому що глікемічне навантаження та глікемічний індекс — дуже індивідуальний маркер, — говорить нутриціологиня.
Тож коли варто перевіритись у лікаря? Анастасія Голобородько поділилась списком симптомів, які можуть вказати на високий рівень цукру в крові.
Якщо ти помічаєш за собою більшість з вище перерахованих симптомів щотижня або ж щодня, тоді варто приділити увагу вуглеводному обміну. Також гарною ідеєю буде звернутись до лікаря.
Насамперед варто зателефонувати своєму сімейному лікарю та проконсультуватись. Він може порекомендувати зробити клінічний аналіз та біохімію. Їх результати можна показати спеціалісту: сімейному лікарю, терапевту, ендокринологу, дієтологу чи сертифікованому нутриціологу.
Також можна хоча б раз на півроку ставити датчик постійного моніторингу глюкози та відстежувати разом із контролем харчування.
Здоровий спосіб життя — це цікавість та обізнаність у функціях свого тіла та коректний підхід до нього. Трохи турботи.
Здоровий спосіб життя — це цікавість та обізнаність у функціях свого тіла та коректний підхід до нього. Трохи турботи.
Менше вживати цукру радить і ВООЗ. Читай, що змінилось у рекомендаціях зі здорового харчування від ВООЗ.
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