Поради

“Мені здається, у мене багато цукру у крові. Як це зрозуміти та що робити?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Даніела Долотова, журналістка сайту 28 Жовтня 2023, 12:00
рівень цукру в крові
Фото: Unsplash

Більше порад
Дієта для схуднення
“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”
Меню для сну: які продукти їсти перед сном
“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
інтервальне голодування
“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”
Раціон вегана
“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”
Дивитись більше

Поради

“Мені здається, у мене багато цукру у крові. Як це зрозуміти та що робити?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
Відповідає
Микита Пермяков
Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

“Мені за 50, і я хочу покращити харчування. Які продукти треба додати до свого раціону?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”
Відповідає
Юлія Мудра
Юлія Мудра
Акушерка-гінекологиня

“Хочу ефективно волонтерити. Як при цьому не вигорати?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”
Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня
Чи можна годувати грудьми при температурі
Читати далі
Чи можна годувати грудьми при температурі? Говоримо про здоров’я мами та дитини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь