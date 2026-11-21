Осінь поступово добігає кінця, що сигналізує нам про необхідність починати підготовку до зимових свят. Щоб встигнути виконати найважливіші задачі, почни рухатися в цьому напрямку вже зараз. Поки ще є достатньо часу — спокійно та без стресу вибери новорічні подарунки для сім’ї.

Сьогодні ми розкажемо тобі, що подарувати татові на Новий рік 2027.

Що можна подарувати тату на Новий рік: оригінальні ідеї

Якщо хочеш потішити батька оригінальним подарунком, тоді зверни увагу на його інтереси або хобі. Так ти зможеш подарувати річ, яка якнайкраще відповідатиме захопленням твого тата і буде при цьому доречною.

Якщо твій тато любить рибалити, йому можна презентувати наступне:

декоративна копія найбільшої риби, яку батько колись впіймав, із зазначення дати та місця улову:

металеві значки з рибами на кепку або рюкзак;

брелок з рибами;

джерсі для риболовлі;

постер із рибальськими пригодами, де будуть зазначені нові завдання для тата;

екшн-камера для зйомки риболовлі.

Якщо батько — поціновувач техніки та різноманітних гаджетів, тоді на Новий рік йому можна подарувати:

розумний Bluetooth-трекер для пошуку речей зі звуковим сигналом;

домашню метеостанцію для дому або дачі;

портативну ігрову ретроконсоль;

мініпроектор.

Для тата, який любить працювати на дачі або городі, радимо такі подарунки:

професійний аналізатор ґрунту;

красивий та зручний органайзер для насіння;

набір для вирощування мікрозелені в домашніх умовах;

табличка для батькового городу із кумедним написом.

Що подарувати тату на Новий рік: корисні подарунки

Можна подарувати річ, яку батько точно використовуватиме регулярно. В такому випадку варто заздалегідь дізнатися про його актуальні потреби.

Батькові-водію можна подарувати на свято ортопедичну подушку під спину, або автомобільний пилосос, чи якісний органайзер в багажник.

Татові, який зараз перебуває на фронті, можна подарувати на Новий рік повербанк великої ємності, якісні термошкарпетки, налобний тактичний ліхтар тощо. У цьому випадку буде корисно погодити з батьком, чого йому наразі не вистачає з того, що ти зможеш для нього придбати.

Батькові, що постійно щось ремонтує або лагодить, подаруй лазерний рівень, електричну викрутку або магнітній браслет для інструментів.

Недорогі подарунки татові на Новий рік 2027

Порадувати батька можна також якоюсь приємною річчю, що не коштуватиме велику суму, але при цьому нестиме максимум приємних емоцій. Наприклад:

календар на 2027 рік із сімейними та особистими фото батька на кожен місяць;

набір улюбленої кави або чаю;

набір для догляду за бородою, якщо носить;

книга, якщо тато любить читати;

зимові шкарпетки із тематичним принтом;

ремінь;

чоловічий фартух для батьків-кулінарів.

Чим краще ти знаєш свого батька, тим легше буде підібрати доречний презент. Сподіваємось, наш матеріал стане тобі в пригоді, коли ти обиратимеш подарунок для батька на Новий рік 2027. Веселих свят!

Раніше ми розповідали, що подарувати батькам на Новий рік — небанально і від душі.

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