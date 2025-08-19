Що потрібно мати в машині: перелік необхідних речей

Для забезпечення комфортних поїздок та запобігання непередбачуваних ситуацій існує цілий список речей, які необхідно мати в автомобілі. Які саме речі краще тримати під рукою, а які можна покласти у багажник — у матеріалі.

Що слід мати в автомобілі у 2025 році: обов’язкові речі

Згідно з українським законодавством, в автомобілі обов’язково має бути наступне: аптечка, знак аварійної зупинки, вогнегасник та документи, а саме: техпаспорт, страховка ОСЦПВ, посвідчення водія. Також бажано, щоб був у наявності жилет зі світловідбивачами.

Чинний український стандарт ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобільна передбачає наявність в аптечці лікарських засобів, які можуть стати у пригоді, а саме:

джгут для зупинки кровотечі — 1 шт.;

бинт еластичний(5 м х 10 см) — 1 шт.;

бинти марлеві стерильні: 5 м х 10 см — 2 шт., 7 м х 14 см — 1 шт; нестерильні: 5 м х 5 см — 1 шт., 7 м х 14 см — 1 шт.;

серветки з хлоргексидином(або замінники) (6 см х 10 см) — 2 шт.;

смужки на гелієвій основі с антимікробною дією;

полігексаметилен гуанідин гідрохлорида(10 см х 50 см) — 2 шт.;

серветки кровозупиняючі з фурагіном(6 см х 10 см) — 2 шт.;

серветки стерильні(6 см х 10 см) — 6 шт.;

пакет перев’язувальний стерильний — 1 шт.;

ножиці парамедичні — 1 шт.;

косинка перев’язувальна з будь-якої тканини(50 см х 50 см) — 1 шт.;

гелієва пов’язка для опіків — 1 шт.

Слід додати, що кожен водій може доповнювати аптечку у разі необхідності застосування конкретних препаратів собі або пасажирам. Також, згідно з пунктом 31.4.7 ПДР, не можна експлуатувати автомобіль без аптечки, інакше — покарання у вигляді попередження.

Щодо вогнегасника, то краще мати з собою одразу два, адже у разі аварійної ситуації одного може не вистачити.

Що має бути в автомобілі: перелік необов’язкових речей

Цей перелік речей залежить від багатьох факторів: бажання водія, технічного стану автомобіля, сезону, у який використовується транспортний засіб. Наприклад, бажано мати в автівці базовий набір інструментів: домкрат та запасне колесо на випадок його пошкодження. У зимовий період можна покласти щітку-скребок, пару теплих ковдр, лопату для відкопування автомобіля.

Можна додати насос, який знадобиться у разі здуття колеса, ізоляційну стрічку, ганчірки, герметик для шин і багато чого іншого, адже кожен водій має у транспортному засобі все, що необхідно конкретно йому та його пасажирам.

