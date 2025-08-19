Що потрібно мати в машині: перелік необхідних речей

Що потрібно мати в машині в 2025 році Фото Pexels Для забезпечення комфортних поїздок та запобігання непередбачуваних ситуацій існує цілий список речей, які необхідно мати в автомобілі. Які саме речі краще тримати під рукою, а які можна покласти у багажник — у матеріалі. Що слід мати в автомобілі у 2025 році: обов’язкові речі Згідно з українським законодавством, в автомобілі обов’язково має бути наступне: аптечка, знак аварійної зупинки, вогнегасник та документи, а саме: техпаспорт, страховка ОСЦПВ, посвідчення водія. Також бажано, щоб був у наявності жилет зі світловідбивачами. Читати на тему Штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю: куди надходить та яка сума Розповідаємо, коли водію доведеться платити штраф за паркування на місці людини з інвалідністю. Чинний український стандарт ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобільна передбачає наявність в аптечці лікарських засобів, які можуть стати у пригоді, а саме: джгут для зупинки кровотечі — 1 шт.; бинт еластичний(5 м х 10 см) — 1 шт.; бинти марлеві стерильні: 5 м х 10 см — 2 шт., 7 м х 14 см — 1 шт; нестерильні: 5 м х 5 см — 1 шт., 7 м х 14 см — 1 шт.; серветки з хлоргексидином(або замінники) (6 см х 10 см) — 2 шт.; смужки на гелієвій основі с антимікробною дією; полігексаметилен гуанідин гідрохлорида(10 см х 50 см) — 2 шт.; серветки кровозупиняючі з фурагіном(6 см х 10 см) — 2 шт.; серветки стерильні(6 см х 10 см) — 6 шт.; пакет перев’язувальний стерильний — 1 шт.; ножиці парамедичні — 1 шт.; косинка перев’язувальна з будь-якої тканини(50 см х 50 см) — 1 шт.; гелієва пов’язка для опіків — 1 шт. Слід додати, що кожен водій може доповнювати аптечку у разі необхідності застосування конкретних препаратів собі або пасажирам. Також, згідно з пунктом 31.4.7 ПДР, не можна експлуатувати автомобіль без аптечки, інакше — покарання у вигляді попередження. Щодо вогнегасника, то краще мати з собою одразу два, адже у разі аварійної ситуації одного може не вистачити.pixabay.com Що має бути в автомобілі: перелік необов’язкових речей Цей перелік речей залежить від багатьох факторів: бажання водія, технічного стану автомобіля, сезону, у який використовується транспортний засіб. Наприклад, бажано мати в автівці базовий набір інструментів: домкрат та запасне колесо на випадок його пошкодження. У зимовий період можна покласти щітку-скребок, пару теплих ковдр, лопату для відкопування автомобіля. Можна додати насос, який знадобиться у разі здуття колеса, ізоляційну стрічку, ганчірки, герметик для шин і багато чого іншого, адже кожен водій має у транспортному засобі все, що необхідно конкретно йому та його пасажирам. Іноді автомобіль може бити струмом — чому так відбувається та що з цим робити, читай у матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Автомобілі, Поради водіям Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter