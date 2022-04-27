“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”

Третій місяць в Україні триває війна. Постійні обстріли, гул сирен та нескінченні трагічні новини — все це, безперечно, впливає на емоційний та фізичний стан людей. Особливо це проявляється у жінок.

На тлі постійного стресу, порушення харчування та сну порушується біологічний годинник здоров’я жінки. Це призводить до збою роботи організму в цілому, зокрема порушення менструального циклу.

У період війни порушення менструального циклу може проявлятися у вигляді затримки місячних або навпаки — сильних менструальних кровотеч.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Ця проблема з’являється на тлі дисбалансу гормонів, який виникає внаслідок стресу, розповідає лікар акушер-гінеколог Олексій Нікулін.

Саме стрес викликає підвищення рівня кортизолу, що може пригнічувати вироблення гормонів, які відповідають за овуляцію та менструацію.

Що робити, якщо маєш проблеми з менструальним циклом

Перше — зробити тест на вагітність, якщо у тебе є хоча б найменші підозри щодо цього.

Друге — стабілізувати емоційний стан, відновити режим харчування та сну.

Це складно, але варто спробувати. Дати своєму організму можливість самостійно відрегулювати дефіцити гормонального порушення, і, найімовірніше, репродуктивна функція налагодиться.

Третє — не намагатися викликати місячні самостійно, бо це може призвести до неконтрольованої та нерегулярної кровотечі.

Лікувати затримку менструації самостійно, приймати медикаменти, які вам хтось порадив, не варто.

Так можна нашкодити своєму організму ще більше, бо лікування для кожної жінки гінеколог підбирає індивідуально після того, як пацієнтка здасть усі необхідні аналізи, включаючи гормони.

Якщо є можливість, варто проконсультуватися зі своїм лікарем онлайн або телефоном.

Процес виділення менструальної крові відбувається щомісяця з моменту становлення циклу і триває в середньому від п’яти до семи днів.

Звичайна добова втрата крові коливається в межах 50-80 мл за весь цикл. Необхідна кількість прокладок на добу — чотири – п’ять штук (на чотири краплі). Якщо кількість виділень збільшується і ви міняєте прокладку кожні дві години, тоді варто занепокоїтися.

Якщо менструація продовжується і збільшується кількість кров’яних виділень, потрібно знайти можливість і обов’язково звернутися до лікарні, щоб там надали кваліфіковану допомогу.

Причин такої кровотечі може бути багато. І займатися самолікуванням гінеколог не радить — це небезпечно для здоров’я.

Завжди треба піклуватися про своє здоров’я, навіть у надзвичайних умовах. Раніше ми розповідали про жіноче здоров’я під час війни.