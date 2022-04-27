Поради

“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”

Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін

Лікар акушер-гінеколог

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 27 Квітня 2022, 14:00
Що робити, якщо почалися проблеми із циклом на фоні стресу
Фото: Pexels

Поради

“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”
Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін
Лікар акушер-гінеколог

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Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

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Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“У кожного віку — своя мова та своє розуміння. Як мені допомогти дитині впоратися з пережитим?”
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Лілія Сіроха
Лілія Сіроха
Психологиня, консультант методу Позитивна психотерапія

“Боюся смерті та зґвалтування. Як впоратися з емоціями після травмуючих новин?”
Відповідає
Ірина Тичина
Ірина Тичина
Психологиня
Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни
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Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни

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