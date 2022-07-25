Поради

“Шукаю рідних, які зникли безвісти. Як не натрапити на аферистів?”

Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва

телеведуча каналу СТБ

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 25 Липня 2022, 18:00
Шукаю рідних ― як не стати жертвою аферистів
Фото: Pexels

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Поради

“Шукаю рідних, які зникли безвісти. Як не натрапити на аферистів?”
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Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

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