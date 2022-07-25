“Шукаю рідних, які зникли безвісти. Як не натрапити на аферистів?”

телеведуча каналу СТБ
Під час війни тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Хтось перебуває на території, де точаться бої, а хтось не виходить на зв’язок після евакуації.
Розшукуючи рідних, пам’ятай: твоєю бідою можуть скористатися шахраї, нагадує телеведуча Надія Матвєєва у рубриці Надійні поради на СТБ.
Ось поради, які допоможуть тобі не стати жертвою аферистів:
І головне: хоч би як погрожували аферисти, не веди з ними перемовин самостійно. Звертайся до відповідних структур ― у поліцію, Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.
Будь пильним(-ою) та бережи себе!
Дивись випуски Надійних порад в ефірі СТБ, а також тут.
А якщо ти шукаєш роботу й натрапив(-ла) на оголошення про набір тексту чи збирання ручок ― обережно, це може бути афера!
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