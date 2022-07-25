“Шукаю рідних, які зникли безвісти. Як не натрапити на аферистів?”

Під час війни тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Хтось перебуває на території, де точаться бої, а хтось не виходить на зв’язок після евакуації.

Розшукуючи рідних, пам’ятай: твоєю бідою можуть скористатися шахраї, нагадує телеведуча Надія Матвєєва у рубриці Надійні поради на СТБ.

Ось поради, які допоможуть тобі не стати жертвою аферистів:

Розшукуй зниклих за допомогою офіційних структур. Публікуючи в інтернеті оголошення зі своїм номером телефона, ти повідомляєш його і шахраям, які можуть вимагати гроші за допомогу.

Публікуючи в інтернеті оголошення зі своїм номером телефона, ти повідомляєш його і шахраям, які можуть вимагати гроші за допомогу. Не залишай в інтернеті більше фактів, ніж це потрібно. Саме знанням подробиць шахраї шокують родичів, коли вимагають гроші.

Саме знанням подробиць шахраї шокують родичів, коли вимагають гроші. Найпопулярніший спосіб аферистів ― нічний дзвінок. Складно зібрати думки докупи, коли в слухавку кричать, що родич поранений у підвалі, де немає зв’язку, і треба гроші на ліки. Або в полоні, де його катують, тож негайно плати викуп. Не панікуй! Попроси, щоб співрозмовник назвав повне ім’я та прізвище родича, дату його народження. Хай розкаже, де і за яких умов трапилося нещастя.

Попроси, щоб твоїй близькій людині дали слухавку. Прикриваючись поганим зв’язком, що спотворює голос, шахрай може говорити від імені родича. Спитай щось дуже особисте. Чи навпаки: назви спільного знайомого неправильно.

Прикриваючись поганим зв’язком, що спотворює голос, шахрай може говорити від імені родича. Спитай щось дуже особисте. Чи навпаки: назви спільного знайомого неправильно. Стеж за реакцією співрозмовника. У жодному разі не переказуй гроші відразу. Скажи, що потрібен час, щоб зібрати суму. Збреши, що погано почуваєшся. Використай паузу, щоб подумати, порадитись, обдзвонити всіх, хто може щось знати.

У жодному разі не переказуй гроші відразу. Скажи, що потрібен час, щоб зібрати суму. Збреши, що погано почуваєшся. Використай паузу, щоб подумати, порадитись, обдзвонити всіх, хто може щось знати. Подзвони самому нібито полоненому чи пораненому. Траплялись випадки, коли шахраї телефонували родичам у той час, коли герой перемовин спокійно спав у сусідній кімнаті.

Траплялись випадки, коли шахраї телефонували родичам у той час, коли герой перемовин спокійно спав у сусідній кімнаті. Якщо твій родич перебуває в небезпечній зоні, домовся про слово-пароль. Це допоможе вберегтися від шахраїв у майбутньому.

І головне: хоч би як погрожували аферисти, не веди з ними перемовин самостійно. Звертайся до відповідних структур ― у поліцію, Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.

Будь пильним(-ою) та бережи себе!

Дивись випуски Надійних порад в ефірі СТБ, а також тут.

А якщо ти шукаєш роботу й натрапив(-ла) на оголошення про набір тексту чи збирання ручок ― обережно, це може бути афера!

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!