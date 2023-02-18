Поради

“Не можу поворухнутися: що робити, щоб не було затиснення та спазмів у м’язах”

Відповідає
Володимир Ткаченко
Володимир Ткаченко

фізіотерапевт збірної команди України зі швидкого скалолазіння

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 10:00
спазм у м'язах
Фото: Pexels

Поради

“Не можу поворухнутися: що робити, щоб не було затиснення та спазмів у м’язах”
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Володимир Ткаченко
Володимир Ткаченко
фізіотерапевт збірної команди України зі швидкого скалолазіння

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