“У мене немає ні грудного молока, ні дитячої суміші. Чим годувати маля?”

Якщо у вас є коров’яче молоко, то можна самостійно зробити з нього дитячу суміш.

Для цього скип’ятіть 120 мл коров’ячого молока, додайте 80 мл кип’яченої води та 1,5 ч.л. цукру.

Впродовж місяця можна годувати малюка цією сумішшю й не боятися за його здоров’я.

Але дуже бажано за цей місяць усе-таки знайти адаптовану молочну суміш.

Підкреслюю: будь-яка суха суміш краща за коров’яче молоко — чистіша, стабільна за складом та містить вітаміни.

У перші дні війни нас могли тішити не лише досягнення ЗСУ, але й народження дітей. Хоч і у бомбосховищах в екстремальних умовах. Читай поради, як діяти при пологах у бомбосховищі.