Поради

“У мене немає ні грудного молока, ні дитячої суміші. Чим годувати маля?”

Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський

Лікар-педіатр вищої категорії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Березня 2022, 13:30
Чим можна замінити дитячу молочну суміш - порада Комаровського
Фото: Unsplash

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Поради

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Доктор Комаровський
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