“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”

Зрозумій, якщо ти робитимеш усе для сім’ї, а про себе забуватимеш, то надовго тебе так не вистачить! Твоїх дітей ніхто не любитиме так, як любиш їх ти, тому бережи себе й не відкладай власні інтереси на потім.

Щаслива родина — це коли жінка в ресурсі. Тож найперше, що ти маєш зробити, це запровадити звичку знаходити час для себе щодня. Можливо, посидіти на самоті 20 хвилин і зібратися з думками чи півгодини спокійно прогулятися на вулиці. Знайди те, що відновлює твій ресурс і дає змогу відпочити.

Родині важливіше бачити тебе спокійною та в гармонії з собою, аніж нервовою мамою, яка зривається на дітях, а потім картає себе за це.

Хочу поділитися своїми методами відновлення себе як мами трьох дітей.

Я не відмовляюся від допомоги рідних і навіть сама прошу їх провести якийсь час із дітьми. Це дає мені змогу побути в тиші, відновитися та зробити щось для себе.

У нас у сім’ї є кордони, яких діти вчаться дотримуватись. Наприклад, якщо я говорю, що працюю, то діти знають — маму не можна турбувати певний час. Малюків корисно вчити розуміти бажання інших. Можливо, з першого разу не вийде, але поступово можна досягти порозуміння.

Повноцінний сон — запорука твого настрою. Діти й батьки повинні спати окремо. Це нормально. Одна справа, коли ти спиш із немовлям, бо вночі годуєш його, а зовсім інша ситуація, коли дитині три роки й вона досі у твоєму ліжку.

Кожна дитина має свої обов’язки. Я не тягну всі домашні справи на собі. Діти прибирають свої ліжка й іграшки, допомагають накривати вечерю на стіл, доглядають за тваринкою, яку хотіли завести тощо. Такі маленькі доручення розвивають у них відчуття відповідальності та дисциплінують.

Самопожертви — не запорука злагоди в родині. Тому почни піклуватися про себе зараз і побачиш, як зміниться твоє самопочуття та ставлення до тебе в сім’ї на краще.

Щоб почуватися чудовою мамою, не обов’язково весь день проводити з дітьми. Важливо, наскільки якісно ти це робиш.

“Є пряма залежність між тим, наскільки повно відчувають батьківську любов діти, та якістю отриманої уваги”, — розповів психолог та телеведучий Дмитро Карпачов про те, як проводити час з дитиною.