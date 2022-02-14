“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”

Дитяча психологиня
Зрозумій, якщо ти робитимеш усе для сім’ї, а про себе забуватимеш, то надовго тебе так не вистачить! Твоїх дітей ніхто не любитиме так, як любиш їх ти, тому бережи себе й не відкладай власні інтереси на потім.
Щаслива родина — це коли жінка в ресурсі. Тож найперше, що ти маєш зробити, це запровадити звичку знаходити час для себе щодня. Можливо, посидіти на самоті 20 хвилин і зібратися з думками чи півгодини спокійно прогулятися на вулиці. Знайди те, що відновлює твій ресурс і дає змогу відпочити.
Родині важливіше бачити тебе спокійною та в гармонії з собою, аніж нервовою мамою, яка зривається на дітях, а потім картає себе за це.
Родині важливіше бачити тебе спокійною та в гармонії з собою, аніж нервовою мамою, яка зривається на дітях, а потім картає себе за це.
Хочу поділитися своїми методами відновлення себе як мами трьох дітей.
Самопожертви — не запорука злагоди в родині. Тому почни піклуватися про себе зараз і побачиш, як зміниться твоє самопочуття та ставлення до тебе в сім’ї на краще.
Щоб почуватися чудовою мамою, не обов’язково весь день проводити з дітьми. Важливо, наскільки якісно ти це робиш.
“Є пряма залежність між тим, наскільки повно відчувають батьківську любов діти, та якістю отриманої уваги”, — розповів психолог та телеведучий Дмитро Карпачов про те, як проводити час з дитиною.