Поради

“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”

Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко

Дитяча психологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Лютого 2022, 11:00
Як знайти час на себе з дитиною - порада психологині й мами
Фото: Unsplash

Поради

“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”
Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня

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Доктор Комаровський
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Ольга Білоконь
Лікарка акушерка-гінекологиня

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Світлана Фус
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