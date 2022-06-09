Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна розповіла про програму з мікрофінансування ветеранського бізнесу в Україні.

За словами Лапутіної, за кілька днів було подано десять заявок, наразі дві з них уже рекомендовано до оплати.

Йдеться про відшкодування купівлі ноутбука для віддаленої роботи, а також про повернення коштів за купівлю інструментів та матеріалів для салону краси.

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Щоб отримати фінансову підтримку, потрібно:

— Зібрати пакет документів — паспорт, довідку ВПО, виписку чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, чеки на купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

— Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті в розділі мікрофінансування бізнесу.

— Отримати відповідь від УВФ — після перевірки пакета документів.

Після схвалення отримати кошти.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про соцвиплати і пенсії та які зміни чекають на українців уже з червня.