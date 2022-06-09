Поради

Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 09 Червня 2022, 17:00
Ветеранський фонд
Фото: Pexels

Поради

“Як вивчити англійську після 40 років?”
Відповідає
Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна
Олександра Косач
Викладачка англійської мови

“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Відповідає
Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна
Кузьма Хобзей
Лікар-дерматолог і трихолог

“У моєї дитини стрес від війни, як я можу допомогти?”
Відповідає
Наталя Єжова
Наталя Єжова
Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі

“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”
Відповідає
Олександра Чіркова
Олександра Чіркова
Психологиня

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук
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