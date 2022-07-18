Поради

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”

Відповідає
Євген Скрипник
Євген Скрипник

Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 18 Липня 2022, 22:00
пити щоб не п'яніти
Фото: Unsplash

Поради

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”
Відповідає
Євген Скрипник
Євген Скрипник
Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог

“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
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Відповідає
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психологиня

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Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка

“Як пережити втрату близької людини й не впасти у відчай?”
Відповідає
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Анна Кушнерук
Психологиня

“Кажуть медитація допомагає заспокоїтися, але як почати, якщо ніколи цього не робив(-ла)?”
Відповідає
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Ольга Крижановська
Викладачка з йоги та медитації
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