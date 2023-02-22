Поради

“Від стресу постійно хочеться їсти. Як уникнути переїдання?”

Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

Діана Просяник, практикантка сайту 22 Лютого 2023, 08:00
Як не допустити переїдання під час стресу
Фото: Unsplash

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Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

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