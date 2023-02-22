“Від стресу постійно хочеться їсти. Як уникнути переїдання?”

Стрес — це реакція організму, внаслідок якої він відчуває сильну напругу. І кожна людина, яка відчуває стрес, бореться з ним по-різному. Одні можуть перестати харчуватися в один момент, тоді як інші, навпаки, заїдають його.

Про причини переїдання під час стресу та як його не допустити, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Чому виникає бажання заїдати стрес

Коли організм відчуває стрес, зростає рівень кортизолу. Як наслідок, апетит може підвищуватись і з’являється те саме бажання з’їсти щось солодке чи жирне.

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З’ясуй причину стресу

Для початку варто визначити, коли, як часто і через що ти його відчуваєш. Подумай, чи дійсно ти зараз голодний(-а)?

Нагадай собі, що їжа — не чарівна пілюля від емоційного збудження. Тривожний стан через певний час може повернутися.

Замість шкідливих перекусів — корисні

Заміни їх на сухофрукти, сезонні фрукти, смузі, чай, каву або більш ситні та ретельно обдумані перекуси.

Класифікуй продукти на кухні

Якщо ти часто піддаєшся впливу стресу, варто впорядкувати продукти на кухні.

Для прикладу, корисні продукти клади у доступніші місця, водночас різні шкідливі смаколики заховай якомога далі. Ще краще позбутися їх взагалі.

Не забувай про збалансоване харчування. Урізноманітнюй їжу, вигадуючи нові рецепти.

Заїдання тривожних думок

Час перед сном вважається особливо небезпечним для заїдання.

Для цього потрібно придумати собі заняття, яке б відволікло від бажання перекусити. Наприклад, ним може стати перегляд фільму, читання улюбленої книги, малювання, медитація, спорт чи прогулянка.

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