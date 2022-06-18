Поради

Як запобігти небажаній вагітності після зґвалтування — розповідаємо про екстрену контрацепцію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Червня 2022, 11:00
що таке екстрена контрацепція
Фото: Pexels

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