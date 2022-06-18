Як запобігти небажаній вагітності після зґвалтування — розповідаємо про екстрену контрацепцію

Російські військові масово чинять військові злочини. Окупанти ґвалтують жінок, чоловіків, літніх людей та навіть дітей. Після цього жахливого вчинку жінка може завагітніти, але народжувати після скоєного дитину — це також насильство. Жінки хочуть та мають право позбутися небажаної вагітності після зґвалтування.

Чимало жертв насилля бояться про це говорити. Вони отримали моральну травму та можуть звинувачувати себе в тому, що відбулося, тому треба вміти їх підтримувати. Багато жінок та зовсім юних дівчат не знають, як правильно пережити стрес та уникнути небажаної вагітності.

Лікарки-гінекологині Генрієтта Крохмаль і Наталія Лелюх розповіли, як це безпечно зробити.

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Насамперед треба подбати про своє тіло після зґвалтування. Важливо одразу ж провести мінімальні гігієнічні процедури та обробити рани, якщо вони є. Але не можна використовувати антисептичні засоби зі спиртом, перекис, пантенол та олії.

Що таке екстрена контрацепція та що треба про неї знати

Екстрена контрацепція — це метод запобігання небажаній вагітності. Зазвичай це пігулка, яку треба випити якомога швидше після статевого акту. Адже така контрацепція ефективна впродовж 72 годин.

Експерти наголошують, що екстрена контрацепція запобігає розвиткові вагітності.

Цей метод не застосовується, коли вагітність верифікована.

Якщо вагітність уже настала, її можна лише перервати за допомогою хірургічного втручання чи абортивних медпрепаратів.

— Якщо у жінки відбулася овуляція, тобто вихід яйцеклітини у черевний простір, де вона зустрілась зі сперматозоїдами, тоді відбувається запліднення.

У такому випадку упродовж 72 годин препарат попереджає імплементацію цієї заплідненої яйцеклітини до ендометрію, — розповідає гінекологиня Генрієтта Крохмаль.

За словами лікарки, під час запліднення клітини відбувається лише подвоєння хромосом. Це етап, коли є це тільки скупчення клітин.

На жаль, через воєнні злочини російських військових, екстрена контрацепція дуже важлива для українок. Тому експерти наголошують, що жінки повинні мати до неї доступ.

Екстрена контрацепція в Україні

Гормональні контрацептиви

Насамперед до екстреної контрацепції відносять гормональні препарати. Але варто пам’ятати, що вони дієві протягом 72 годин після статевого акту.

Гінекологиня пояснює, що сперматозоїди можуть зберігати свою життєздатність три – чотири доби. Тобто, якщо овуляція в жінки відбулася на наступний день після зґвалтування, то може відбутися запліднення.

Метод Юспе

Якщо жінка вирішила скористатися цим методом, то їй треба прийняти велику дозу оральних контрацептивів. Це робиться для того, щоб досягти необхідної дози естрогенового компонента.

Потрібно приймати дві – чотири таблетки за схемою. Самостійно цього робити не можна, обов’язково під контролем лікаря, — додає Крохмаль.

Якщо ти не маєш змоги сходити до лікаря, можна проконсультуватися з ним онлайн. Розповісти, які саме контрацептиви в тебе є в наявності. Тоді лікар допоможе тобі зробити усе правильно і безпечно для організму.

Антипрогестагенний лікарський засіб

Ці препарати блокують прогестеронові рецептори. Вони нівелюють ймовірність підтримки цієї вагітності.

— У європейських країнах від цього відійшли, використовують лише при медикаментозному аборті. Але в Україні є такий препарат.

Внутрішньоматкова спіраль із міддю

Це контрацептивний засіб із пластику та міді, який вводять у порожнину матки.

Мідь, яка із нього виділяється, ускладнює сперматозоїдам шлях до яйцеклітини та можливість вижити.

— Якщо йдеться про людей, які постраждали від сексуального насилля, то це не є питанням вибору. Окрім небажаної вагітності, вціліла перебуває у зоні ризику захворювання інфекційної природи, що передаються статевим шляхом. Тому інвазивні методи контрацепції не є бажаними, — пояснює Крохмаль.

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Самопочуття жінки після екстреної контрацепції

Після того, як жінка застосувала екстрену контрацепцію, вона може відчувати приблизно те саме, що й в перший день менструації. Можуть бути спазми, болі внизу живота, у попереку тощо.

Але після зґвалтування у жінки можуть бути пошкодженні внутрішні та зовнішні статеві органи, тож відчуття можуть бути болючішими, ніж у звичайному випадку використання такої контрацепції.

Можливі також нудота й подекуди блювота, бо після сексуальної агресії вегетативна нервова система дуже напружена, — розповідає Генрієтта Крохмаль.

Також варто знати, що екстрена контрацепція може тимчасово порушити менструальний цикл. Але, якщо цей вид контрацепції використовувався однократно, то немає загрози для репродуктивної функції у майбутньому.

Кому не варто застосовувати екстрену контрацепцію:

людині з психічними розладами по типу шизофренії, маніакально-депресивних психозів;

якщо є онкологічні захворювання;

якщо є попередня вагітність, яку жінка хоче зберегти.

Про народні методи екстреної контрацепції

Варто пам’ятати, що будь-які народні методи переривання вагітності є небезпечними. Наталія Лелюх застерігає, що не можна використовувати кислі розчини, парити ноги чи стрибати з висоти, щоб спровокувати викидень.

Також небезпечно застосовувати мило й інші хімічні сполуки для стимуляції викидня або з метою контрацепції.

А настоянки на травах не можуть спровокувати відторгнення ендометрію, тобто вони не здатні перервати вагітність.

Жертва насилля пережила великий стрес, тому вона має знати, як з цим впоратися та отримати належну підтримку. Раніше ми розповідали про психологічну підтримку після зґвалтування та куди можна звернутися.

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