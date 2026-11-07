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Як утеплити дерев’яні вікна на зиму, аби не було жодної щілини та протягу

Богдана Макалюк, журналістка сайту 07 Листопада 2026, 08:00 4 хв.
Як утеплити дерев’яні вікна
Фото Pexels
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