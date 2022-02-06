Як відеоігри впливають на нас і наших дітей. Нейропсихолог про позитивне

Відеоігри — доволі популярний вид дозвілля серед дітей та дорослих. Але чи справді від них тільки шкода для зору? Розбираємось разом.

Відеоігри можна назвати чудовим варіантом для відпочинку. Також це можливість провести час разом з друзями, а ще знайти нових тіммейтів з будь-якого куточка планети. Геймінг об’єднує та сприяє спілкуванню поза віртуальним середовищем.

Грати можна на комп’ютерах, телевізорі з PlayStation та консолях (зокрема портативних). Їх зараз безліч, на будь-який смак та гаманець. Перевага консолей над комп’ютерами у мобільності. Пристрої можна брати з собою, наприклад, у рюкзак.

На відміну від комп’ютера і телевізора, які вимагають прив’язки до місця, але мають кращі налаштування графіки та розширення. Середнім між консоллю, телевізором та комп’ютером є ігровий ноутбук, який і мобільний, і тягне кращі характеристики. Кожен обирає собі те, що до душі.

У чому користь

Комп’ютерні та консольні ігри розвивають дрібну моторику. Швидке клацання на клавіатурі та джойстиках цьому сприяють. Особливо, коли під час проходження важких рівнів гравець не звертає уваги на клавіші

Покращують реакцію (за допомогою спецефектів та скримерів, екшн-ігор)

Тренується уважність, яка потрібна для кращого запам’ятовування сюжетних деталей, а також суперницьких ігор

Критичне мислення та аналіз. Ці якості розвиваються внаслідок проходження рольових, стратегічних та пригодницьких жанрів

Вивчення нових мов. В процесі спілкування між собою, геймери можуть навчитись іноземних мов просто під час гри

Фізичні якості. Цьому сприяють ігри, які потребують використання контролерів руху для танців, віртуального гольфу тощо. Тож можна вдосконалити спортивні навички за допомогою спеціальних пристроїв з датчиками

Можливість заробляти шляхом летсплеїв та стрімів

Можливість заробітку

Сучасні умови дають змогу заробляти навіть дітям. Граючи в улюблену гру на запис або в ефірі, можна отримувати гонорар. За умов популярності відеогри та досконалих навичок гравця.

Ви можете робити огляд на новинки, знімати проходження та розповідати про “пасхалки” або ж стрімити. Для цього є різні безплатні сервіси. Крута можливість поєднувати приємне з корисним.

Думка експерта

Ми поспілкувалися з нейропсихологом Дмитром Вакуленком щодо впливу відеоігор на психіку й розвиток дітей та дорослих.

На моторику, критичне мислення та аналіз комп’ютерні ігри впливають позитивно. Все залежить від самої гри. Якщо ми говоримо про ігри, в яких немає хоррор-контенту, вони розвивають координацію, моторику рук та стратегічне мислення.

— Відеоігри впливають по-різному на дітей та дорослих. Для дорослих це здебільшого як розвантаження після робочого дня, зняття стресу, подорож у щось нове.

У дітей ігри — у рамках підліткової субкультури, втеча від реальності. Дуже багато грають в рольові відеоігри саме для того, щоб “втекти” від булінгу, невдач у реальному житті.

— Мені самому цікаво грати або дивитись як мої друзі це роблять. Я навіть треную кіберспортсменів, інтегрую нейропсихологію — розвиток моторних функцій для кращої успішності на змаганнях, — роз’яснює спеціаліст.

Забороняти грати не варто. Краще оптимізувати цей процес. Оптимальний час гри для дітей дошкільного віку — 5-10 хвилин на день, молодшої школи — 30 хвилин, середня та старша — 1 година. Це умовно, бо залежить від середовища сім’ї.

У загальному, ігри цілком позитивно впливають на людину. Вони розвивають корисні навички, об’єднують та дають можливість доходу.

Подібно книзі чи фільму, хороша сюжетна гра розповідає свою історію. У неї є свій світ, герої, фандом. Головне пам’ятати про зір і не “жити” перед монітором.

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