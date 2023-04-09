“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”

Кандидатка психологічних наук
Сім’я — це не завжди тато та мама. Інколи дорослі розходяться, або батька у сім’ї не стає з інших причин — на жаль, під час війни таке явище є поширеним.
Для матерів, які самотужки виховують дітей, це може стати викликом. Особливо, якщо зростає син. Як виростити сина впевненим у собі чоловіком та достойною людиною, якщо немає чоловічої сторони виховання — на це питання відповідає кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія.
— Зазвичай, батько та його образ — це про безпеку, авторитет, дисципліну, дотримання психологічних кордонів. А для хлопчика батько є прикладом маскулінності, чоловічої поведінки, особою в якої можна запитати пораду та отримати підтримку.
У тих сім’ях, де сини зростають без батька та не мають чоловічого прикладу в родинному колі, дитину варто віддавати на спорт, де буде тренер.
У тих сім’ях, де сини зростають без батька та не мають чоловічого прикладу в родинному колі, дитину варто віддавати на спорт, де буде тренер.
Природним чином можна показувати приклад чоловіка завдяки своїм друзям-чоловікам, — радить Світлана Арефнія.
Якщо хлопчик зростає у сім’ї без батька, йому буде бракувати прикладу чоловічої поведінки. Часто відбувається так, що хлопчиків виховують самі жінки — мами, бабусі, сестри.
Тоді дитина часто сприймає та перекладає на себе жіночу поведінку, що може негативно вплинути на розвиток хлопця, його соціалізацію.
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Аби син виріс мужнім, мама має дотримуватися кількох правил:
Інколи мама може не розуміти свою дитину та її поведінку. Проте перш ніж карати, варто розібратися у причині такої дитячої реакції: раніше ми писали про чотири питання, які варто ставити дитині.
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