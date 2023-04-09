Поради

“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”

Відповідає
“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”
Світлана Арефнія

Кандидатка психологічних наук

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Квітня 2023, 13:00
Як виховати сина
Фото: Pexels

Поради

“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”
Відповідає
“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”
Світлана Арефнія
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