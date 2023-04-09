“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”

Сім’я — це не завжди тато та мама. Інколи дорослі розходяться, або батька у сім’ї не стає з інших причин — на жаль, під час війни таке явище є поширеним.

Для матерів, які самотужки виховують дітей, це може стати викликом. Особливо, якщо зростає син. Як виростити сина впевненим у собі чоловіком та достойною людиною, якщо немає чоловічої сторони виховання — на це питання відповідає кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія.

— Зазвичай, батько та його образ — це про безпеку, авторитет, дисципліну, дотримання психологічних кордонів. А для хлопчика батько є прикладом маскулінності, чоловічої поведінки, особою в якої можна запитати пораду та отримати підтримку.

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У тих сім’ях, де сини зростають без батька та не мають чоловічого прикладу в родинному колі, дитину варто віддавати на спорт, де буде тренер.

Природним чином можна показувати приклад чоловіка завдяки своїм друзям-чоловікам, — радить Світлана Арефнія.

Як виховати сина справжнім чоловіком

Якщо хлопчик зростає у сім’ї без батька, йому буде бракувати прикладу чоловічої поведінки. Часто відбувається так, що хлопчиків виховують самі жінки — мами, бабусі, сестри.

Тоді дитина часто сприймає та перекладає на себе жіночу поведінку, що може негативно вплинути на розвиток хлопця, його соціалізацію.

Аби син виріс мужнім, мама має дотримуватися кількох правил:

Варто поважати його силу та уміння і говорити про це. Доручай синові “чоловічу” роботу. Тримай фізичні та емоційні кордони із сином, не стався до нього, як до маленького. Не цілуй у губи з шести років. Питай поради у свого сина у речах, в яких він розбирається. Формуй його авторитетність та не зупиняй у починаннях. З розумінням стався до інколи агресивного бажання довести свою правоту. Не забувай хвалити сина за здобутки.

Інколи мама може не розуміти свою дитину та її поведінку. Проте перш ніж карати, варто розібратися у причині такої дитячої реакції: раніше ми писали про чотири питання, які варто ставити дитині.

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