Затекла нога або схопила судома: як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

55-й день український народ героїчно тримає оборону. Російська армія бомбить усе без розбору, чи то військові та стратегічні об’єкти, чи то житлові будинки, дитячі садки та медичні заклади.

З першого дня вторгнення окупантів до нашої країни більшість населення змушена днями й ночами сидіти у бомбосховищах, щоб вижити. Часто люди сидять в укриттях цілодобово, сплять в одязі та взутті на холодній землі у сирих підвалах.

Такий спосіб життя, звичайно, шкодить нашому здоров’ю, але іншого виходу немає. Багато хто починає хворіти через сире і холодне повітря, у когось загострюються хронічні захворювання.

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У багатьох людей через постійне сидіння в тісному просторі затікають кінцівки або навіть хапають судоми. Ми поспілкувалися з лікарем-неврологом, і ось кілька порад та вправ, як допомогти собі в умовах бомбосховища.

Причини виникнення судом у ногах

Довге сидіння або лежання в одній позі призводить до затікання кінцівок, а згодом і до судом. Намагайся рухатись. Якщо ж бомбосховище не дозволяє ходити, можна тупцяти на місці.

Зневоднення (недостатнє вживання води). Намагайся пити належну людині добову норму 1,5-2 л води на день.

Нестача мікроелементів. Потрібно регулярно харчуватися, хоча б двічі – тричі на день мати повноцінне харчування.

Переохолодження. Намагайся одягати теплий та зручний одяг.

Ортопедичні проблеми (плоскостопість або інші захворювання).

Як допомогти собі під час нападу судоми?

Найкраще, що ти можеш зробити — розтягнути уражений м’яз. Найчастіше, коли говорять “судома в нозі”, мається на увазі литковий м’яз, задня поверхня гомілки.

— Тобі потрібно взяти й розтягнути м’яз, я покажу, як робити цю вправу. Після того, як розтягнеш м’яз, потрібно прикласти щось тепле. Наприклад грілку, або промасувати цю ділянку, — розповідає лікар-невролог Артавазд Асмарян.

Вправа 1

Постели килимок, сядь на нього і випрями ноги. Візьми якусь тканину, можна рушник. Далі тобі потрібно розігнути ногу в суглобі.

Тканину поклади в ділянку носка і руками тягни на себе, тим самим розтягуючи литковий м’яз. Притримуй ногу в такому стані. Найкраще 20-30 секунд потримати.

Розслаб м’язи, потім знову розтягни. Можна повторити кілька разів

Вправа 2

Якщо у тебе немає змоги зробити першу вправу, можна підійти до стіни. Відведи ногу назад, спину тримай рівно і п’ятою максимально продавлюй вниз, тим самим розтягуючи литковий м’яз.

Ось другий спосіб, він практичніший. Запам’ятай, чим далі ти ставиш ногу, тим сильніше тягнеш литковий м’яз.

У жодному разі під час судоми не можна втикати голку в уражені м’язи, тому що, по-перше, ти можеш нашкодити, а головний принцип — не нашкодити. По-друге, можеш навіть інфекцію занести. Досить просто розтягнути уражений м’яз, — додав лікар.

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