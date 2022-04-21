Поради

Затекла нога або схопила судома: як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

Анастасія Кожушко 21 Квітня 2022, 18:00
Судоми в ногах - як позбутись болю?

Поради

“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“У кожного віку — своя мова та своє розуміння. Як мені допомогти дитині впоратися з пережитим?”
Відповідає
Лілія Сіроха
Лілія Сіроха
Психологиня, консультант методу Позитивна психотерапія

“Боюся смерті та зґвалтування. Як впоратися з емоціями після травмуючих новин?”
Відповідає
Ірина Тичина
Ірина Тичина
Психологиня

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”
Відповідає
Ольга Безугла
Ольга Безугла
Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня
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