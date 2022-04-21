Затекла нога або схопила судома: як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

55-й день український народ героїчно тримає оборону. Російська армія бомбить усе без розбору, чи то військові та стратегічні об’єкти, чи то житлові будинки, дитячі садки та медичні заклади.
З першого дня вторгнення окупантів до нашої країни більшість населення змушена днями й ночами сидіти у бомбосховищах, щоб вижити. Часто люди сидять в укриттях цілодобово, сплять в одязі та взутті на холодній землі у сирих підвалах.
Такий спосіб життя, звичайно, шкодить нашому здоров’ю, але іншого виходу немає. Багато хто починає хворіти через сире і холодне повітря, у когось загострюються хронічні захворювання.
У багатьох людей через постійне сидіння в тісному просторі затікають кінцівки або навіть хапають судоми. Ми поспілкувалися з лікарем-неврологом, і ось кілька порад та вправ, як допомогти собі в умовах бомбосховища.
Найкраще, що ти можеш зробити — розтягнути уражений м’яз. Найчастіше, коли говорять “судома в нозі”, мається на увазі литковий м’яз, задня поверхня гомілки.
Найкраще, що ти можеш зробити — розтягнути уражений м’яз. Найчастіше, коли говорять “судома в нозі”, мається на увазі литковий м’яз, задня поверхня гомілки.
— Тобі потрібно взяти й розтягнути м’яз, я покажу, як робити цю вправу. Після того, як розтягнеш м’яз, потрібно прикласти щось тепле. Наприклад грілку, або промасувати цю ділянку, — розповідає лікар-невролог Артавазд Асмарян.
Вправа 1
Постели килимок, сядь на нього і випрями ноги. Візьми якусь тканину, можна рушник. Далі тобі потрібно розігнути ногу в суглобі.
Тканину поклади в ділянку носка і руками тягни на себе, тим самим розтягуючи литковий м’яз. Притримуй ногу в такому стані. Найкраще 20-30 секунд потримати.
Розслаб м’язи, потім знову розтягни. Можна повторити кілька разів
Вправа 2
Якщо у тебе немає змоги зробити першу вправу, можна підійти до стіни. Відведи ногу назад, спину тримай рівно і п’ятою максимально продавлюй вниз, тим самим розтягуючи литковий м’яз.
Ось другий спосіб, він практичніший. Запам’ятай, чим далі ти ставиш ногу, тим сильніше тягнеш литковий м’яз.
У жодному разі під час судоми не можна втикати голку в уражені м’язи, тому що, по-перше, ти можеш нашкодити, а головний принцип — не нашкодити. По-друге, можеш навіть інфекцію занести. Досить просто розтягнути уражений м’яз, — додав лікар.
У жодному разі під час судоми не можна втикати голку в уражені м’язи, тому що, по-перше, ти можеш нашкодити, а головний принцип — не нашкодити. По-друге, можеш навіть інфекцію занести. Досить просто розтягнути уражений м’яз, — додав лікар.
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