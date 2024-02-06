“Хто звільняється від призову згідно із новим законопроектом про мобілізацію?”

Останніми місяцями українське суспільство гуде від напруження щодо законопроекту про мобілізацію. Незрозумілими залишаються деякі моменти. Про них з експертом — адвокатом та юристом Владиславом Зайцевим — поговорила журналістка Факти ICTV Марта Бондаренко.

Хто звільняється від мобілізації відповідно до нового законопроекту

Мова йде про осіб, які мають відстрочку, а також про обмежено придатних осіб.

— Цим законопроектом уточнюють певні положення стосовно відстрочки, а також запроваджуються нові категорії громадян, які будуть її мати.

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Якщо порівнювати із минулим законопроектом, то тут відстрочку вже матимуть усі особи з інвалідністю, незалежно від групи.

Також є норма про тих осіб, які мають на утриманні трьох і більше дітей. Цей законопроект уточнює це положення та наголошує: наявність й утримання трьох або більше дітей надає відстрочку лише для тих осіб, які не будуть мати заборгованості за сплату аліментів.

Крім того, законопроектом прибирається категорія громадян, які мають чоловіка чи дружину, батьків або дітей з інвалідністю, за якими потрібен догляд — тепер ця категорія трансформується у дві нові, які залежать від того, чи це особи з інвалідністю першої або другої групи.

Якщо говорити про осіб з інвалідністю першої групи, то відстрочку від мобілізації отримуватимуть члени сімʼї першого ступеня споріднення такої особи — батьки, чоловік або дружина, рідні та усиновлені діти, — або члени другого ступеня споріднення — брати та сестри, бабусі та дідусі, внуки.

Отримувати відстрочку через здійснення догляду за особою з інвалідністю першої групи може людина призовного віку другого ступеня спорідненості лише за умови, що немає людини першого ступеня споріднення.

Із нового, до груп з відстрочкою від мобілізації потрапляють також судді.

Дві групи військовослужбовців, серед яких військовослужбовці, які були звільнені зі служби під час воєнного стану у звʼязку із закінченням безперервного строку служби тривалістю 36 місяців. Такі військові мають два роки відстрочки з дати їхнього звільнення.

Друга категорія військовослужбовців — звільнені з полону. Таких людей не можна повторно призвати на службу ні за яких умов, окрім як за їхнього бажання.

Також відомо, що законопроект пропонує виключити із правової площини таке поняття, як обмежено придатна особа.

Внаслідок цього залишаються лише придатні та непридатні до військової служби. Це означає, що усі особи, які нині визнані обмежено придатними, повинні знову пройти ВЛК та отримати нові результати, які визнають цю людину придатною, або непридатною до військової служби.

А чи є право на відстрочку в особи, яка здобуває другу вищу освіту, ми розповідали в іншому матеріалі.

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