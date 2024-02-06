Поради

“Хто звільняється від призову згідно із новим законопроектом про мобілізацію?”

Відповідає
Владислав Зайцев
Владислав Зайцев

Адвокат та юрист

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Лютого 2024, 12:00
Звільнення від призову
Фото: Depositphotos

Поради

“Хто звільняється від призову згідно із новим законопроектом про мобілізацію?”
Відповідає
Владислав Зайцев
Владислав Зайцев
Адвокат та юрист

“Кажуть, що в одинокої мами син може вирости слабким. Як без тата виховати впевненого у собі чоловіка?”
Відповідає
“Хто звільняється від призову згідно із новим законопроектом про мобілізацію?”
Світлана Арефнія
Кандидатка психологічних наук

“Просто соромиться? Чому дитина розмовляє лише з рідними людьми, а з чужими — ні?”
Відповідає
оксана ведь
Оксана Ведь
Дитяча психіатриня

“Як приготувати зефір у домашніх умовах?”
Відповідає
“Хто звільняється від призову згідно із новим законопроектом про мобілізацію?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

“Як привчити дитину їсти овочі?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
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