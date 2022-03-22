Що криється за підозрілими вакансіями під час війни та як не потрапити на гачок

Є така англійська приказка — усе дозволено в коханні та на війні (аll’s fair in love and war). Російським аналогом стало: на війні всі методи хороші. Не дивно, бо росіяни не знають більше нічого, окрім воєн.

Не дивно й те, що окупант вдається до зовсім варварських методів: бомбардування пологових будинків та розстрілювання зелених коридорів з дітьми. Та винахідливості російським терористам не позичати — вони запустили новий гачок.

Центр протидії дезінформації повідомляє про появу небезпечних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи.

З 19 березня зафіксовано стрімкий ріст пропозицій для далекобійників. Також встановлено зв’язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів РФ, зазначається у повідомленні.

Відомо, що росіяни намагаються залучити українців до виконання небезпечних завдань, можливе навіть потрапляння в заручники. Все через їхнє погане орієнтування на нашій місцевості, а також через проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні.

Ознаки небезпечних вакансій:

Робота на лінії РФ — Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь — Україна; робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ.

Вимоги:

досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам РФ);

досвід роботи на рефрижераторах (імовірно, для перевезення тіл загиблих);

знання доріг у певних областях України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України надав перелік посилань небезпечних вакансій.

Така небезпека чекає не лише на чоловіків. Останніми днями все частіше потрапляє на очі реклама в соціальних мережах, спрямована на жінок та молодих дівчат.

До речі, схожі пропозиції викладені не лише російською, а й українською мовою. Тож просимо бути обережними та уважними до подібних оголошень.

У такий спосіб можуть залучити українців до незаконної діяльності, до неочевидної допомоги ворогові, а також для отримання або розповсюдження необхідної йому інформації.

Звертайте увагу на підозрілі оголошення про пошук:

однакового змісту та візуального оформлення;

подані від ботів чи сторінок, що створилися у березні;

російською і без конкретних деталей, а з закликом “деталі в пп” тощо.

(фото ілюстративне)

Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте про важливі правила життя у воєнний час: не ігноруйте сирени та дотримуйтеся світломаскування.

А якщо ти ще не знаєш, чим небезпечне ввімкнене світло у темну пору доби, радимо прочитати матеріал.