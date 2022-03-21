Загаси, щоби ранком прокинутись: чому світломаскування під час війни важливе

Ми дуже багато говоримо про безпеку під час війни, тож нагадаємо та пояснимо ще одне важливе правило життя у воєнних реаліях — світломаскування.

Особливо це важливо пам’ятати тим, хто проживає у багатоповерхівках та хмарочосах — їх так добре видно на тлі нічного неба. Вони зазвичай найбільше страждають від уламків чи безпосереднього потрапляння ворожих ракет.

Чому світломаскування є важливим елементом захисту?

Саме тому, що світло на вулицях та в будинках допомагає ворогу орієнтуватися та завдавати удару. Центр протидії дезінформації наголошує на цьому ще з перших днів війни.

Дотримуйся простих правил:

вимикай світло в темну пору доби;

запинай та зашторюй вікна;

гаси вуличне освітлення будинків;

підприємці мають вимикати вуличні вивіски.

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За таких умов житлові будинки та приміські зони стануть для ворога непомітними.

Бережіть себе! Підтримуйте одне одного та допомагайте тим, хто цього потребує. А якщо ти втратив зв’язок з кимось зі своїх родичів чи близьких, можеш звернутися до Національного бюро для пошуку людей.