Цілодобово і навіть поштою: як нова постанова Кабміну регулює процес вручення повісток

Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер можуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Відповідне рішення прийняте постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, якою затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

ТЦК мають право вручати повістки цілодобово

Згідно з пунктом 35 відповідної постанови, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово:

за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

за місцем роботи або навчання;

за місцем роботи або навчання; у громадських місцях, громадських будівлях і спорудах, місцях масового скупчення людей;

безпосередньо в центрах комплектування та СП;

безпосередньо в центрах комплектування та СП; на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон.

При цьому під час вручення повістки здійснюється фото- та відеофіксація представником територіального центру комплектування або поліцейським.

Повістки поштою — що відомо про нове рішення

Постанова також передбачає, що повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК може надсилатися поштою після завершення 60 днів, відведених законом про мобілізацію на уточнення своїх облікових даних, тобто з 18 липня.

Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником.

При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Тепер повістка, відправлена поштою, в певних випадках вважатиметься належно врученою, навіть якщо особисто військовозобов’язаний її не отримував.

А детальніше про те, як оновити свої дані через електронний кабінет призовника Резерв+ ми розповідали раніше.

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