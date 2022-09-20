Перелаштуватися на роботу в умовах війни — Премія HR-бренд 2022 презентує кейси номінантів

Українці розвиваються та показують гарний результат у всіх сферах. Тому з 22 вересня по 20 жовтня відбудеться знакова подія для бізнесу та HR-спільноти — Всеукраїнський онлайн-марафон презентацій кейсів номінантів Премії HR-бренд 2022.



Онлайн-марафон можна буде переглянути 22 та 29 вересня, 4, 6, 11, 13, 18 та 20 жовтня. Початок о 15:00.

Зареєструватися можна за посиланням.

Про Премію HR-бренд

Премія HR-бренд — це незалежна авторитетна премія країни за найкращу роботу з людським капіталом, з репутацією та іміджем компанії як роботодавця.

Фокус цьогорічної премії скерований на те, як компанії переналаштували свою роботу з людським капіталом в нових реаліях. На онлайн-марафоні Премії HR-бренд будуть представлені 50 кейсів, номінованих на здобуття премії, від 39 провідних компаній України.

Список номінантів на премію HR-бренд 2022:

Acino;

Астарта;

Ашан Україна;

Агромат;

Аптека низьких цін;



Ibox bank;

Varus;

DataArt;

Дарниця;

ДТЕК;

G5 International;

Genesis;

GlobalLogic;

Innovecs;

Intellias;

Ельдорадо;



EPAM;

Епіцентр;

Кіддісвіт;

Kernel;

Контінентал Фармерз Груп;

Lantmannen AXA;

Luxsoft;

Мazars;



Міжнародна платіжна система LEO;

Миронівський хлібопродукт;

N-IX;

Нова пошта;

ОЛІС;

ОККО;

OTP bank;



PepsiCo Україна;

ПУМБ;

Ciklum;

SPD-Ukraine;

Syngenta;

Uklon;

Укрзалізниця;

Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Партнери Премії HR-бренд 2022: Starlight Media, PIN-UP, Teva, Kestria, EBA, Ліга:Закон.

Цього року ключовою темою багатьох проектів, поданих на здобуття Премії, стали людиноцентричність в управлінні талантами, трансформація функції HR в умовах нових реалій, підтримка життєстійкості та продуктивності команд.

А також трансформація корпоративної культури і як культурний код компанії допомагає вистояти в умовах війни. Ще приділяли увагу використанню digital-технологій та автоматизації HR-процесів, новим підходам в онлайн-навчанні та розвитку працівників. Не забували про залучення талановитої молоді та надання можливості світчерам почати свій шлях в IT.

Також на онлайн-марафоні Премії HR-бренд будуть представлені E-learning-проекти року, соціальні та благодійні ініціативи, комунікаційні програми про героїчні бренди й сміливість людей.

Ознайомитися з програмою онлайн-марафону можна за посиланням.

Участь в онлайн-марафоні Премії Досвід роботодавців в умовах війни: кейси номінантів Премії HR-бренд 2022 безкоштовний. Реєстрація обов’язкова.

Посилання на прямий ефір буде надіслано на зазначений при реєстрації email.

Долучайся до події. Підтримаймо сміливих і незламних HR, які винаходять нові інструменти та як стратегічні партнери бізнесу тримають економічний фронт, наближаючи перемогу!

Підтримувати бізнес українцям допомагають міжнародні організації та уряд. Раніше ми розповідали про грантові програми для бізнесу.

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