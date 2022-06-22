Пріоритет — фінансування сектору безпеки й оборони: чому затримують соцвиплати під час війни

Деякі громадяни України досі не отримали соціальні виплати у розмірі 3000 грн та 2000 грн. Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розповів, чому під час війни затримують соціальні виплати.

Він запевнив, що нині й досі продовжується нарахування та виплати соціальної допомоги.

— Але є певні питання в пріоритеті виплат. Сьогодні пріоритет № 1 — це фінансування безпеки, оборони й армії. Соціальні виплати стоять другі в черзі, зокрема ми говоримо про виплату пенсій та соціальної допомоги, — повідомив заступник міністра.

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Якщо людина подала документи на отримання статусу ВПО місяць чи два тому й досі не отримала виплати, цьому є кілька пояснень, каже Музиченко.

— Перше — документи можуть бути в обробці. Друге — бувають випадки, що пріоритет на виплати коштів надають сектору безпеки й оборони

Але в будь-якому випадку соціальні виплати в пріоритеті держави, тож вони будуть профінансовані у повному обсязі, — запевняє Музиченко.

Також заступник міністра повідомив, що пенсії та соціальні виплати продовжують нараховуватися на картки людям, які перебувають на окупованих територіях.

Проте подекуди дуже складно й неможливо зробити фізичне доставлення готівкових коштів для тих людей, що отримували виплати поштою. Втім, хвилюватися не варто, адже ці кошти акумулюються на рахунку людини й вона може їх отримати, коли виїде на контрольовану Україною територію чи після звільнення населеного пункту.

Українців підтримують багато благодійних організацій. Раніше ми розповідали, як отримати грошову допомогу від ADRA Ukraine.

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