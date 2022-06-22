Пріоритет — фінансування сектору безпеки й оборони: чому затримують соцвиплати під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Червня 2022, 23:00
Чому затримуюють виплати ВПО під час війни
Фото: Unsplash

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