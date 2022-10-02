Життя може продовжуватися! Коло надії — програма підтримки жінок, які втратили чоловіка чи сина на війні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Жовтня 2022, 08:00
Проект Коло надії для жінок, які втратили чоловіка на війні
Фото: Pexels

Більше новин
Як підготуватися до зими-2023
Консервація, ліхтарики, що ще?Екстремальний список, чим варто запастись на зиму-2023
День вчителя
Вчителько моя, зоре світова: коли День вчителя 2022 в Україні
Життя може продовжуватися! Коло надії — програма підтримки жінок, які втратили чоловіка чи сина на війні
Квашена капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепти закуски в домашніх умовах
Акція на підтримку військовополонених на Майдані 1 жовтня
“Я шукаю сина, а вона — батька!” Акція сімей полонених на Майдані Незалежності зворушує до сліз
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як підготуватися до зими-2023
Консервація, ліхтарики, що ще?Екстремальний список, чим варто запастись на зиму-2023
Акція на підтримку військовополонених на Майдані 1 жовтня
“Я шукаю сина, а вона — батька!” Акція сімей полонених на Майдані Незалежності зворушує до сліз
Карта бойових дій в Україні 02.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Закон про ленд-ліз для України набув чинності — що це таке та чим допоможе

Відео
0:03:42
Акція на підтримку військовополонених на Майдані 1 жовтня

“Я шукаю сина, а вона — батька!” Акція сімей полонених на Майдані Незалежності зворушує до сліз
Карта бойових дій в Україні 02.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:02
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Закон про ленд-ліз для України набув чинності — що це таке та чим допоможе
0:03:58
Українські спортсмени
Перемагати не завдяки, а всупереч: як українські спортсмени здобувають медалі під час війни
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Коли почнеться опалювальний сезон в Україні
В очікуванні дива, перемоги й тепла у квартирі: коли почнеться опалювальний сезон в Україні
0:01:41
Обстріл цивільної колони в районі Куп'янська - що відомо
Обстріл цивільної колони в Харківській області забрав 24 життя — розслідування цинічного злочину росіян
Життя може продовжуватися! Коло надії — програма підтримки жінок, які втратили чоловіка чи сина на війні
Лиманський котел: що відбувається сьогодні на фронті та три варіанти для оточених росіян
0:01:29
Перехоплені розмови
Молитву за упокій замовляли? Російські військові у Лимані дзвонять дружинам, аби попрощатися: перехоплені розмови
0:03:25
Артем постраждав через обстріл Харкова
Знову ходить та мріє грати у футбол: 11-річний Артем пережив кому та вісім операцій через російський обстріл
Більше відео
День вчителя
Читати далі
Вчителько моя, зоре світова: коли День вчителя 2022 в Україні
Як змусити дитину їсти овочі
Читати далі
“Як привчити дитину їсти овочі?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь