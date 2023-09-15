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Кабмін вирішив, наскільки має збільшитися прожитковий мінімум в Україні 2024 року

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 13:33
прожитковий мінімум в Україні 2024
Фото: Unsplash

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