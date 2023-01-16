Чи виживе тут щастя? Червоні прапорці у стосунках, які підказують тобі, що варто йти

І як можна не помітити, що ці стосунки шкідливі? Деколи непомітно для себе може промайнути думка в голові. Та насправді розпізнати ті славнозвісні червоні прапорці, коли почуття вже встигли занурити тебе з головою у безодню кохання.

Хтось скаже, що лише такі нестримні емоції й можуть вважатись справжніми. Однак для кожного розуміння “справжнього кохання” власне.

Та існують речі, які будь-кому можуть завадити досягнути почуття спокою та щастя, що досить часто йдуть нероздільно дорогою любові.

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Тому психологиня та арт-терапевтка Христина Чопко розповіла Elle, яка поведінка партнера може сигналізувати про те, що просто необхідно йти з цих стосунків.

Цілковитий контроль

“Де ти? Що ти робиш? З ким ти?” Це можуть бути досить знайомі для тебе питання. Часом ці слова можуть маскуватись під поняття турботи, але насправді у великій кількості свідчать про бажання контролювати іншу людину.

Згодом такий партнер може почати поширювати свої тенета, забажати вирішувати, що тобі вдягати, а згодом і вимагати паролі від соцмереж. Тут вже аж ніяк не йдеться про довіру чи бажання попіклуватись, а на противагу — підкріпити свій контроль.

Насправді складно здогадуватись, що спонукає іншу людину так діяти. Та досить часто це свідчить про її невпевненість у собі. І навіть якщо проговорити усі ці моменти, ніхто не гарантує, що довіра, якої й так вже забракло, колись зможе з’явитись.

Забудь про емоції

Усі люди у кожен період свого життя можуть відчувати різні емоції. І це абсолютно нормально. Однак, якщо твій партнер чи партнерка здебільшого дратується на будь-які інші прояви твого “я”, окрім позитивного, тоді необхідно задуматись, чи все добре у цих стосунках.

Якщо ти не можеш показувати людині свої сльози чи переживання і найчастіше тобі доводиться шукати вихід зі складної ситуації самотужки, тоді це теж так званий червоний прапорець.

“Перестань плакати, нічого такого не сталося”, “Заспокоїшся — поговоримо”, — це нездорові фрази.

Стримувати свої емоції — досить шкідливо для будь-якої людини. І це варто розуміти кожному. Тому у здорових стосунках партнер сприйматиме усі твої прояви, як норму. Оскільки люди не можуть мати щодня однаковий настрій та бути в однаковому стані.

Маніпуляції почуттями

“Якщо ти мене любиш”, — фраза, що може бути досить маніпулятивною. Зазвичай її використовують, щоб змусити іншу людину зробити те, що вона не хоче. Це, як люблять казати в народі, ще квіточки.

Більш жорстоким проявом маніпуляції можуть бути погрози, особливо якщо це шантаж самогубством. Це найбільш радикальний захід маніпулятора, щоб отримати бажане. Та чи дійсно принесе тобі щастя таке потурання і перетворення на іграшку в руках лялькаря?

Проте важливо не забувати, що маніпуляції можуть бути й більш непомітними. Та їх можна визначити, якщо першочергово прислухатись до себе та власних бажань. Тобі дійсно хочеться робити це для коханої людини чи тобі соромно або ж незручно їй відмовити?

Любовні трикутники та конкуренція

Це правда, одна людина може подобатись кільком іншим. Проте, якщо ти знаходишся вже у стосунках і з’являється хтось “третій зайвий”, то варто задуматись, чи все добре у цьому спілкуванні.

Людина або ж не сприймає тебе серйозно, що означає і не варта твоєї уваги. Або ж знову маніпулює і намагається підвищити свою значимість.

Нерідко звучать фрази про те, що інший має бути вдячний за обрання саме його. Це свідчить про невпевненість у собі.

Другий варіант говорить про певні не пропрацьовані проблеми твого партнера. Однак тут з’являється питання, чи хочеш ти бути для нього чи неї психологом, або все ж таки коханою людиною?

Негативні відгуки про колишніх

Невідомо, що буде завтра чи післязавтра. Чи будуть ці стосунки на все життя, або ж всього на кілька тижнів. Проте ти навряд дізнаєшся, що про тебе потім скаже колись твоя кохана людина.

Та про це насправді може свідчити те, як ця особа відгукується про своїх колишніх. Звісно, буває досить неприємний досвід, але якщо у нього чи неї були “всі погані”, то закрадаються сумніви, що ж їх об’єднує у такій класифікації та чи не приєднаєшся колись до них ти.

У будь-якому разі, якщо ти відчуваєш дискомфорт у стосунках, тоді це необхідно проговорити. А ось якщо вже людина не йде на контакт, тоді необхідно задуматись, чи варто залишатись та намагатись розбити цю стіну непорозуміння.

Життя непередбачуване. Ще учора ви раділи митям, прожитим зі своїм партнером, а сьогодні приймаєте рішення вийти зі стосунків. Для більшості пар це болісний досвід. Тому читай, як правильно завершувати стосунки.

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