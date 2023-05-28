Постійно картаю себе за свій стан і нічого не можу зробити! Розповідаємо, чому нити можна і як це робити ефективно

У кожного хоч раз у житті був період чорної смуги, коли усе йшло шкереберть і все, що хотілося робити — це нити. Насправді нити можна, і це нормально. І робити це можна не просто, а ефективно. Здивовані? Детальніше про технологію ефективного ниття розповіла психологиня Ольга Гулей.

Чому нити — це окей

Нити потрібно тому, що це:

Корисно;

Приносить відчуття легкості.

Але варто бути обережним(-ною) з ниттям, оскільки це може бути ризиковано і ось чому. По-перше, ниття можна сприймати як токсин чи сміття. І розкидати це “сміття” на ближніх — негуманно.

Також не можна утримувати ниття в собі, оскільки з цього не вийде нічого хорошого.

Як розповідає психологиня, якщо ти відчуваєш, що хочеш понити — це може бути ознакою того, що тебе щось не влаштовує і час щось змінювати.

Але бажання до змін може не приходити моментально. Це пов’язано з тим, що для того, щоб почати діяти, необхідні сили, а їх може не бути через тримання невдоволення у собі.

Тому у таких випадках, перед тим як узятися до дії, необхідно добряче понити. Це допоможе скинути негатив.

Після чого ти зможеш відчути полегшення і бажання почати розв’язувати назбирані проблеми.

Технологія ефективного ниття

Встанови рамки часу

Виділи собі певний період часу, це може бути кілька годин, день на тиждень, у який ти дозволяєш собі плакати, жаліти себе, бурчати та при цьому не сварити себе за цю поведінку.

Якщо хочеш комусь понити — запитай дозволу

Коли ти відчуваєш, що хочеш понити знайомій людині, запитай перед цим у неї дозволу та дізнайся, чи готова вона слухати твоє ниття

Або, Ольга Гулей радить, звернутися до психолога, який за твоїм бажанням зможе вислухати тебе і допоможе почати розв’язувати проблему, якщо ти цього хочеш.

Також психологиня наголошує, що якщо хочеться нити — ний, оскільки це допоможе ментально очиститися.

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